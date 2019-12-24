Друзья и лошади Путина: что общего (Часть 1)

В самые первые дни срочной службы еще в совковой армии были настолько перегружены абсолютно невменяемыми событиями и впечатлениями, что психика становилась в ступор, отказываясь найти всему происходящему какое-то рациональное объяснение.

Практически ничего из этого не давало ответа на вопрос «зачем?».

Но так уж случилось, что в свою часть я прибыл одним из первых в своем призыве и на моих глазах прибывали все новые группы «пополнения», которые распределялись где-то в дивизии, а потом – раскидывались по полкам и батальонам. Пополнение шло волнами. Часто – приходил целый эшелон из какого-то географического места, а потом – рассеивался по частям.

Например, из моего города в дивизию нас попало двое, но там наши дороги разошлись. Я попал в свой батальон, а товарищ – остался в дивизии, где потом получил свои лычки у ехал в Афган, где подорвался на мине и покалеченный был комиссован.

Но алгоритм был всегда один. «Мандатная комиссия», которая раскидывала новобранцев по частям дивизии заканчивала свою работу к вечеру и только тогда «покупатели» забирали своих людей и развозили по частям.

Моя часть находилась в нескольких десятков километров от дивизии, поэтому новичков привозили после отбоя.

И вот помню, что уже заступил в наряд по роте (дневальным) и тут по лестнице стала подниматься большая группа новобранцев. Им надо было пройти через «спортгородок», где были гири, гантели и прочее железо, которым обязательно, после отбоя, качались старослужащие.

Так что молодняку предстоял путь через дедов. А те – всегда спрашивали о том, откуда прибыли эти люди. В тот день прибыли москвичи.

Услышав, что на входе стоит какая-то суета, я вышел глянуть, что происходит. А деды пропускали молодняк, «пробивая фанеру» каждому из них. То есть каждый новичок отгребал удар в грудь. Вернее, это был не совсем удар, а скорее – сильный толчок, от которого почти все – падали.

Я смотрел на это разинув варежку, поскольку такое случилось в первый раз. Не только я, но и два других дневальных – тоже смотрели на эту картину, как еще на один круг нескончаемого сюра. Кто же тогда знал, что это лишь начало?

Но когда вся эта публика прошла, один из нас спросил кого-то из дедов, за что? Тот хотел было ответить что-то резкое, а потом вдруг сбросил обороты и спокойно сказал:

-Это – «москвачи».

С протяжной буквой «а» в слове. Мы все равно стояли в недоумении и он решил пояснить для бестолковых.

-Скоро вы узнаете, что вот этот сброд – помесь «шлангов» (бездельников), «косарей» (пытающихся отлынивать от работы или обязанностей), мошенников и стукачей. Потом вы сами их бить станете.

Что характерно, это говорил дед не из какой-то национальной республики, а призвавшийся из Великих Лук, РФ.

Очень скоро мы поняли, что это был за контингент и смысл тех слов. Практически 90% этих людей – полностью подходили под одно из определений деда.

Но спустя время, первый шок от этого дурдома прошел и включился исследовательский интерес.

Эти люди действительно старались облапошить даже тех, кого называли друзьями, а что им ни поручали, они делали так, что казалось руки у них растут не из нужного места.

(окончание следует)

Линия Обороны

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