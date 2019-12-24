Друзья и лошади Путина: что общего (Часть 2)

Однажды довелось услышать, как они между собой общались и говорили, что надо специально вот так все делать, чтобы больше не поручали глупую работу. В итоге все, кто мог что-то делать руками – делали. Кто-то шил дембельские сапоги, кто-то рисовал дембельские альбомы и так далее, а москвачи – напрасно избрали такую тактику.

Совковая армия генерировала такой посыл, что солдат творит всякие безобразия от безделия и чтобы у него не было на это времени, его грузили бестолковой и бесконечной работой.

Так вот, москвачи рыли окопы «для стрельбы стоя на лошади», одев ОЗК – чистили коллекторы канализаций, плавая по пояс в г.

В общем, если кто-то нырял в канализационный люк, можно было не сомневаться, что это – столичный парень.

Но что было особенно интересно мне, у них был своеобразный сленг, которого мне нигде не доводилось слышать.

В частности, довелось услышать от разных москвачей и в разное время, как они отвечали своим землякам когда те просили закурить (хотя практика показывала, что свое курево есть, но надо было мутить чужое).

Они-то точно знали, что их пытаются развести и на привычное «Друг, дай закурить!», отвечали: «Твои друзья в овраге дохлую лошадь доедают».

Конструкция была длинная и очень странная, а по сути – лишенная смысла. Если бы просто послал, как это бывает обычно, было бы короче и понятнее, а вот зачем было городить такую длинную и бессодержательную конструкцию, для меня так и осталось загадкой. Но поскольку такое было услышано из разных мест, подобная идиома имела хождение.

Но вот прошло время и спустя несколько десятков лет, этой странной формуле было найдено объяснение.

Далее мы приведем обширную цитату, но просто напомним, что в российских школах и больницах, питание обеспечивают структуры путинского повара Пригожина. Это – лакомый кусок, поскольку финансирование идет прямо из бюджета. Ну а потом пригожинцы закупают необходимые продукты на местном рынке.

Помнится, Путина спросили о Пригожине и его ЧВК, на что Путин ответил, что враки все это, а он знает Пригожина как успешного ресторатора. Наверное, это должно бы значить, что в школах и детсадах должны кормить прилично, поскольку повар императора «детектет». А дальше – цитата.

«Четыре килограмма говядины от павшего в результате болезни животного было найдено в ходе проверки в МБУ детский сад № 50 «Синяя птица». Позже токсичное мясо было обнаружено и в других местах.

Поставщиком так называемого «мяса» оказались два общества с ограниченной ответственностью: «Мясная продукция» и «Мясной провиант». Обе компании зарегистрированы по одному адресу: Тольятти, улица Базовая, д. 20. Директором и единственным учредителем «токсичных» ООО является Наталья Рябинина.

Проверка установила, что на складах на улице Базовой хранилось более 50 тонн мяса «неизвестного происхождения без документов и клейм, с признаками гниения, болезней, предназначенного для поставки через посредников в детские сады и школы Тольятти, а также в различные учреждения области».

Как пишет паблик «Тольятти»: «Такое «мясо» разделывалось, вымачивалось в уксусной кислоте, специальных химических растворах и приправах для устранения неприятного запаха и придания товарного вида, после чего замораживалось для дальнейшей реализации».

По данным паблика, поставщики фирм Натальи Рябининой регулярно приобретали в селах и деревнях соседних областей мясо павших животных с признаками разложения или болезней, которое подлежало захоронению в скотомогильниках.

То же гнилое мясо якобы уже найдено в нескольких детских садах и школах Тольятти, Самары и Сызрани».

Вот так вот. О друзьях и лошадях тогда говорилось не в переносном смысле, как я полагал, а в самом прямом.

Подтверждено практикой.

Линия Обороны

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Телеведущий Евгений Попов в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия 1» раскритиковал певицу Наргиз Закирову, которая рассказала о нежелании привозить своих детей из США в Россию, поскольку в Москве они чувствуют себя незащищенными. «У меня вот один простой вопрос: зачем языком трепать, если тебе этот народ дает все?» – поинтересовался Попов, передает «360». Он предположил, […]