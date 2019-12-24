Японских рыбаков в РФ оштрафовали почти на 6,5 млн рублей и отпустили

24.12.2019, 6:37, Новости дня

Южно-Курильский районный суд оштрафовал капитанов пяти японских рыболовецких судов, задержанных в водах южной части Курил, сообщило погрануправление ФСБ РФ по Сахалинской области.

Капитаны судов «Оотомо Мару 38», «Сейсе Мару 62», «Фуми Мару 53», «Харуми Мару 53» и «Умитака Мару 55» признаны виновными в том, что незаконно добыли 7,5 тонны водных биологических ресурсов. Суд приговорил их к штрафам на общую сумму 6,4 млн рублей.

Арест судов отменен, передает РИА «Новости».

Штрафы были выплачены в полном объеме. Суда покинули терминал на острове Кунашир.

Напомним, на прошлой неделе российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов.



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Последнее: Южно-Курильский районный суд оштрафовал капитанов пяти японских рыболовецких судов, задержанных в водах южной части Курил, сообщило погрануправление ФСБ РФ по Сахалинской области. Капитаны судов «Оотомо Мару 38», «Сейсе Мару 62», «Фуми Мару 53», «Харуми Мару 53» и «Умитака Мару 55» признаны виновными в том, что незаконно добыли 7,5 тонны водных биологических ресурсов. Суд приговорил их […]

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