50 миллионов за травлю: Елена Летучая решила наказать канал НТВ

24.12.2019, 6:06, Разное

Супруги считают, что столкнулись
с «безосновательной травлей». Об этом звездная чета сообщила в «Истаграм».
Причиной скандала стал новый выпуск шоу «Звезды сошлись» на
НТВ.

«Каждый из Вас может
стать жертвой непрофессиональной, нечистоплотной работы СМИ. К сожалению, наша
семья столкнулась с безосновательной травлей на телеканале НТВ, опираясь на
сплетни и домыслы», – написала телеведущая. По ее словам, сотрудники
телекомпании сознательно подготовили материал так, чтобы создать негативное
мнение о ее семье ради рейтингов программы.

«Поскольку
ситуация касается не только нас, но и всей нашей большой семьи и детей, мы
решили бороться за честное имя и репутацию законным способом», – отметила Елена
Летучая. При этом знаменитость не стала уточнять, какая именно ложная
информация была сказана в эфире шоу.

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Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 23 Дек 2019 в 12:13 PST

Елена Летучая также заявила, что ей, как журналисту, много лет работающему ради
выявления правды, стыдно за коллег. Примечательно, что звездную пару поддержали
ряд представителей шоу-бизнеса.

В
частности, скандал прокомментировала Наргиз Закирова. «Ой, ребята, как же я вас
понимаю! Сама прошла и до сих пор прохожу через этот ад», – призналась певица.

В
комментариях также выяснилось, какая именно часть программы возмутила Елену Летучую
и ее мужа. Бывшая гражданская жена Юрия Анашенкова – искусствовед Асмик Вайе
Рейтор рассказала, что бизнесмен прожил с ней шесть лет и ушел через девять
месяцев после того, как она родила от него второго ребенка. Рейтор заявила, что
после разрыва Анашенков ничего ей не оставил, кроме долгов. 



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Последнее: Супруги считают, что столкнулись с «безосновательной травлей». Об этом звездная чета сообщила в «Истаграм». Причиной скандала стал новый выпуск шоу «Звезды сошлись» на НТВ. «Каждый из Вас может стать жертвой непрофессиональной, нечистоплотной работы СМИ. К сожалению, наша семья столкнулась с безосновательной травлей на телеканале НТВ, опираясь на сплетни и домыслы», – написала телеведущая. По ее […]

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