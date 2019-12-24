50 миллионов за травлю: Елена Летучая решила наказать канал НТВ

Супруги считают, что столкнулись

с «безосновательной травлей». Об этом звездная чета сообщила в «Истаграм».

Причиной скандала стал новый выпуск шоу «Звезды сошлись» на

НТВ.

«Каждый из Вас может

стать жертвой непрофессиональной, нечистоплотной работы СМИ. К сожалению, наша

семья столкнулась с безосновательной травлей на телеканале НТВ, опираясь на

сплетни и домыслы», – написала телеведущая. По ее словам, сотрудники

телекомпании сознательно подготовили материал так, чтобы создать негативное

мнение о ее семье ради рейтингов программы.

«Поскольку

ситуация касается не только нас, но и всей нашей большой семьи и детей, мы

решили бороться за честное имя и репутацию законным способом», – отметила Елена

Летучая. При этом знаменитость не стала уточнять, какая именно ложная

информация была сказана в эфире шоу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 23 Дек 2019 в 12:13 PST

Елена Летучая также заявила, что ей, как журналисту, много лет работающему ради

выявления правды, стыдно за коллег. Примечательно, что звездную пару поддержали

ряд представителей шоу-бизнеса.

В

частности, скандал прокомментировала Наргиз Закирова. «Ой, ребята, как же я вас

понимаю! Сама прошла и до сих пор прохожу через этот ад», – призналась певица.

В

комментариях также выяснилось, какая именно часть программы возмутила Елену Летучую

и ее мужа. Бывшая гражданская жена Юрия Анашенкова – искусствовед Асмик Вайе

Рейтор рассказала, что бизнесмен прожил с ней шесть лет и ушел через девять

месяцев после того, как она родила от него второго ребенка. Рейтор заявила, что

после разрыва Анашенков ничего ей не оставил, кроме долгов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Супруги считают, что столкнулись с «безосновательной травлей». Об этом звездная чета сообщила в «Истаграм». Причиной скандала стал новый выпуск шоу «Звезды сошлись» на НТВ. «Каждый из Вас может стать жертвой непрофессиональной, нечистоплотной работы СМИ. К сожалению, наша семья столкнулась с безосновательной травлей на телеканале НТВ, опираясь на сплетни и домыслы», – написала телеведущая. По ее […]