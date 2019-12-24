Международная федерация хоккея извинилась за ошибку с гимном России

24.12.2019, 6:05, Новости дня

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель принес извинения за то, что на матче Континентальной хоккейной лиги играл старый гимн России.

В Давосе на матче между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» поставили «Патриотическую песню» Михаила Глинки – эта композиция была российским гимном с 1991 года до 2000 года, передает ТАСС.

Российские болельщики сами спели один куплет действующего гимна. Музыкальное сопровождение обеспечил болельщик «Ак Барса», который играл на трубе, передает РИА «Новости».

Фазель принес извинения за инцидент и объяснил его «технической ошибкой».

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0), передает «Интерфакс».



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Последнее: Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель принес извинения за то, что на матче Континентальной хоккейной лиги играл старый гимн России. В Давосе на матче между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» поставили «Патриотическую песню» Михаила Глинки – эта композиция была российским гимном с 1991 года до 2000 года, передает ТАСС. Российские болельщики сами спели один куплет […]

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