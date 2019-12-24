Телескоп Hubble заснял «летающую тарелку» в созвездии Mensa

NASA обнаружило спиральную галактику, похожую на знаменитый корабль пришельцев. Крупным планом телескоп Hubble заснял IC 2051 в южном созвездии Mensa, открытом американским астрономом Де Лисл Стюарт в начале XX века.

На немыслимое расстояние почти в 90 миллионов световых лет галактика удалена от Земли. На снимке видны характерные для подобных систем из пыли, газа и звезд, связанных гравитационными силами, вихревые руки-«отростки». Звездная полоса прорезает центр, само же образование напоминает плоский и тонкий диск. Над ним и под ним видны две рельефные выпуклости, создающие уникальный визуальный эффект. Астрономы предполагают, что они могут играть основную роль в развитии галактик, а также в увеличении размеров сверхмассивных черных дыр.

Ранее считалось, что галактические выпуклости являются структурно простыми, теперь же удалось рассмотреть сложность их композиции. Как утверждают исследователи, некоторые из них могут состоять из множества различных компонентов как сферических, так и в виде дисков. При взгляде сбоку у зрителя возникает впечатление, что перед ним снимок НЛО в форме «летающей тарелки».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель принес извинения за то, что на матче Континентальной хоккейной лиги играл старый гимн России. В Давосе на матче между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» поставили «Патриотическую песню» Михаила Глинки – эта композиция была российским гимном с 1991 года до 2000 года, передает ТАСС. Российские болельщики сами спели один куплет […]