Мнение: Бронежилет для дедушки Мороза

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Письмо опубликовано на "Звезде" https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201912221118-9hioW.html

Источник: Colonel Cassad

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