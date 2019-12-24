Мнение: Бронежилет для дедушки Мороза

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Письмо опубликовано на "Звезде" https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201912221118-9hioW.html
Источник: Colonel Cassad
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