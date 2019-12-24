Мнение: «Неправильный» прогресс: новости из мира шкурного ретроградства в мировом масштабе.

Коллега Лекух рассказывает прелюбопытнейшую историю.

В двух словах: в России и Южной Осетии разработали новую технологию — промышленного выращивания аграрной культуры амарант. Суть в том, что она устойчива к засухам, нетребовательна к почвам и замещает посадки опиумного мака в конкретном Афганистане. То есть имеет те же полезные свойства, но избавлена от понятно каких криминальных сопутствующих.

Но всю эту благодать внезапно блокируют наши международные партнёры из США и почему-то Израиля. Потому что Осетия у них «непризнанная».

***

Хотелось бы поинтересоваться мотивацией. Ну, согласно старому анекдоту: «Голубые пошли в баню. ”Пошли в баню” — предлог».

Вот прямо такую геополитическую неприязнь испытывают они к Южной Осетии, что ради такого принципа готовы жертвовать очевидными экономическими ништяками и даже глобальной безопасностью по части наркопроизводства?

Или, наоборот, как раз афганский герыч карману ближе, а осетинская «непризнанность» просто удачно подвернулась?

Так вот: где же тут предлог, а где тут баня?

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Если в Афганистане и правда смогут начать выращивать амарант в промышленных количествах, то это будет означать, мягко говоря, серьезный прогресс в борьбе с местной традицией последних 30 лет в виде массового выращивания опиумного мака.

Самое интересное тут, впрочем, на каком этапе внедрения культуры масштабы станут достаточно значимыми для того, чтобы вокруг проекта началась стрельба? А начнется точно, в таких делах без нее никак.

Участие Южной Осетии – отдельный штришок, но очень трогательный. Впрочем с политической точки зрения, для американцев это натуральная красная тряпка и повод заблокировать идею, конечно.

Основание же другое. Точнее то, что никаких оснований помогать Евразии слезть с опиума и производных у Штатов нет. Так что будут стрелять.

Источник: Конт

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