Надежда Михалкова, Резо Гигинеишвили, Надежда Оболенцева и другие на космической вечеринке

Коктейли, названные в честь героев фильма, стаканчики с тостами «Ну давай, за межгалактический союз!», бармены с тематическими футболками, капкейки с лого картины — темой after-party премьеры Федора Бондачрука был, конечно, же космос. Даже место проведения мероприятия, казалось, выбирали с тем же умыслом: название гигансткого гастромаркета «Вокруг света» как нельзя лучше подходило команде «Вторжения», объездившей полмира во время съемок картины. К слову количество участников этого съемочного процесса составляло примерно 800 человек — и практически все они после премьеры на Арбате приехали отмечать успешный показ на Никольскую.
Паулина Андреева и Федор Бондарчук
Михаил Врубель, Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева
Андрей Бурковский с женой Ольгой
Светлана Устинова и Михаил ВрубельПавел Деревянко
Егор Корешков и Полина Максимова
Антон Хундадзе и Мария Андреева
Хочется расцеловать и поблагодарить каждого из вас, — начал привественную речь режиссер фильма Федор Бондарчук. — Я даже прочитаю вам, что мне сейчас пишут после премьеры, но выберу лишь одно сообщение, от продюсера Сергея Сельянова: «Федор, грандиозно, снимаю шляпу, испытал индустриальное сладострастие». Настоящий питерский интеллигент! Но он прав, это действительно удовольствие — снимать кино и находиться в этом периоде. И я не буду говорить о том, как это было тяжело — наоборот, я хочу завтра же продолжить работать и жить этой жизнью.
Ирина СтаршенбаумНадежда Михалкова
Риналь Мухаметов и Сюзанна Акежева
Надежда Оболенцева
Михаил ЗыгарьАлександра Ревенко и Антон Севидов
Екатерина Волкова со спутником
А после официальной части — конечно же, танцы, от диджея Ефима Гинзбурга. В программе — хиты Hi-Fi, Земфиры, Андрея Губина, Бумбокса и Натальи Ветлицкой. А также обсуждения кино — просмотренного и будущего — без которых ни обходится ни одна, даже космическая, кино-вечеринка.
Федор Бондарчук, Игорь Вдовин и Паулина Андреева
Вячеслав Муругов
Мария Далакян
Юлия ПаршутаКатерина КомоловаРената Пиотровски
Алина Крюкова
Ефим ГинзбургAfter-party «Вторжения»
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