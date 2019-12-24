Надежда Михалкова, Резо Гигинеишвили, Надежда Оболенцева и другие на космической вечеринке

Коктейли, названные в честь героев фильма, стаканчики с тостами «Ну давай, за межгалактический союз!», бармены с тематическими футболками, капкейки с лого картины — темой after-party премьеры Федора Бондачрука был, конечно, же космос. Даже место проведения мероприятия, казалось, выбирали с тем же умыслом: название гигансткого гастромаркета «Вокруг света» как нельзя лучше подходило команде «Вторжения», объездившей полмира во время съемок картины. К слову количество участников этого съемочного процесса составляло примерно 800 человек — и практически все они после премьеры на Арбате приехали отмечать успешный показ на Никольскую.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Михаил Врубель, Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева

Андрей Бурковский с женой Ольгой

Светлана Устинова и Михаил Врубель Павел Деревянко

Егор Корешков и Полина Максимова

Антон Хундадзе и Мария Андреева

Хочется расцеловать и поблагодарить каждого из вас, — начал привественную речь режиссер фильма Федор Бондарчук. — Я даже прочитаю вам, что мне сейчас пишут после премьеры, но выберу лишь одно сообщение, от продюсера Сергея Сельянова: «Федор, грандиозно, снимаю шляпу, испытал индустриальное сладострастие». Настоящий питерский интеллигент! Но он прав, это действительно удовольствие — снимать кино и находиться в этом периоде. И я не буду говорить о том, как это было тяжело — наоборот, я хочу завтра же продолжить работать и жить этой жизнью.

Ирина Старшенбаум Надежда Михалкова

Риналь Мухаметов и Сюзанна Акежева

Надежда Оболенцева

Михаил Зыгарь Александра Ревенко и Антон Севидов

Екатерина Волкова со спутником

А после официальной части — конечно же, танцы, от диджея Ефима Гинзбурга. В программе — хиты Hi-Fi, Земфиры, Андрея Губина, Бумбокса и Натальи Ветлицкой. А также обсуждения кино — просмотренного и будущего — без которых ни обходится ни одна, даже космическая, кино-вечеринка.

Федор Бондарчук, Игорь Вдовин и Паулина Андреева

Вячеслав Муругов

Мария Далакян

Юлия Паршута Катерина Комолова Рената Пиотровски

Алина Крюкова

Ефим Гинзбург After-party «Вторжения»

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