Кадыров объяснил разницу между просьбами и приказами Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российский президент Владимир Путин просил его «не лезть под пули», но соответствующего приказа не отдавал.
Кадыров подчеркнул, что в данном случае неправильно говорить о приказе, так как «приказ верховного главнокомандующего» он «не может нарушить», передает РИА «Новости».
«Он меня попросил, чтобы я берег себя: «Будь аккуратен, не лезь, ты навоевался, занимайся хозяйственными, социальными вопросами», – сказал Кадыров.
Как сообщил глава Чечни, Путин «как старший, как президент» давал ему «напутствие». Такая просьба звучала не раз. Кадыров заявил: «Каждый раз, когда что-то случалось, он всегда говорит: «Всё, береги себя».
Кадыров назвал себя «пехотинцем Путина» и заверил, что «готов выполнить приказ любой сложности».
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