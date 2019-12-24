Мнение: О сенсационных находках в громком деле о покушении на Путина

Подтверждается старая истина, что всё тайное становится явным… как только за дело берётся Следственный комитет России. Пока простые россияне, переведя дух, дружно отдыхали, все следователи буквально землю носом рыли. Небезуспешно.

Как минимум одну сенсацию они нарыли. В громком деле «лубянского стрелка», расстрелявшего в минувший четверг нескольких офицеров ФСБ, но метившего всё-таки в кого повыше, ожидаемо появился… украинский след.

Следствие заподозрило Евгения Манюрова, который устроил стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке в Москве, в причастности к украинскому националистическому движению «Этническое национальное объединение» (ЭНО). Об этом пишет «Фонтанка». По данным издания, вскоре после нападения силовики вскрыли удалённые аккаунты погибшего «стрелка» и нашли там прямую связь с ЭНО. Как считают следователи, Евгений Манюров мог входить в московскую ячейку движения. Отделения этой организации есть также в Иркутске, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, а само ЭНО базируется в Киеве. Именно кого-то из его лидеров считают идеологами громкого нападения, совершённого в Москве накануне Дня работника органов безопасности.

Пока, впрочем, до грозных официальных выводов дело не дошло.

С другой стороны, какой из Евгения Манюрова украинский националист?

Лучше всех, наверное, суть его раскрыл журналист Павел Пряников. Которого просто нельзя не процитировать.

«Лубянский стрелок» Евгений Манюров – это прям человек из моей фокус-группы… житель Подмосковья, Подольска. Это сложная территория. Хорошей работы в ближнем поясе Москвы нет. Район переполнен огромным количеством рабсилы из Средней Азии, отнимающей сегодня даже плохие рабочие места у местного населения. Тут до сих пор частью власти являются старые ОПГ из 1990-х, соответственно, сложные проблемы решаются так же, как в 90-х. Это территория с плохой социальной инфраструктурой. Такой в совокупности «Детройт» Московской агломерации.

Это всё накладывает отпечаток на мышление и на действия тех, кто в этом «ржаво-спальном» поясе «не вписался в рынок». А это процентов 60-70 местной молодёжи… Среди самой активной части этого пояса преобладают радикальные настроения. В самом начале «Русской весны», в 2014-15 это был «новоросский» радикализм – от сталинистских до фашистских его вариантов (среди самых интеллектуальных – дугинизм и евразийство). Сегодня это скорее миграция в свой «внутренний Детройт» — так как люди этого склада разочарованы всем, даже людьми типа Стрелкова и Квачкова, которым многие симпатизировали до окончательной «заморозки» всех внутриполитических процессов в стране.

Догадываюсь, что извечный русский нигилизм и раскольниковщина в какой-то момент сорвали Евгению Манюрову резьбу.

То есть, в объяснении причин такого вот манюровского одиночного бунта – бессмысленного, кровавого и беспощадного ко всем, включая и самого бунтаря, – нет смысла заглядывать далеко в соседнюю страну. Достаточно посмотреть на то, что находится буквально под носом.

Но именно это и есть самое неудобное для власти. Которая, как и в 1930-х гг. ищет различных «врагов», и внешних, и внутренних, вместо поиска собственных ошибок. Из-за этого появление новых манюровых и новых случайных жертв, наверное, неизбежно.

А потом начнётся уже и новый #террор, подобный тем, который уже переживала #Россия и в конце XIX века и в первой половине XX?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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