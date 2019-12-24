Гособвинение потребовало 3,5 года колонии для фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова

Прокурор потребовала приговорить к 3,5 годам лишения свободы фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, которого обвиняют в угрозе применения насилия в отношении представителя власти на акции 27 июля. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.
Прокурор считает вину Раджабова доказанной. По мнению защиты, предъявленное обвинение не соответствует содеянному. В ходе заседания адвокаты Раджабова утверждали, что моральный вред потерпевшим определяется их собственным восприятием ситуации, а не реальным положением дел.
Самариддин Раджабов был задержан во время акции 27 июля. Ему вменяют угрозу применения насилия представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК). Его обвиняют в том, что звук от падающей бутылки, которую он бросил в сторону полицейских, напугал сотрудников МВД. Экспертиза показала, что она не попала в сотрудников МВД. Один из полицейских из дела Раджабова — Виталий Максидов — отказался признать себя потерпевшим и уволился из МВД.
Даниил Конон
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Источник: Новая газета
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