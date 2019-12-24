Эксперты назвали автомобили, которые почти не теряют в цене

Автоиндустрия в наше время развивается огромными темпами, производя все новые и новые машины. Однако есть ряд моделей, которые стоят стабильно дорого и почти не теряют в цене, их назвали эксперты.

Проект «Правильная цена» в сотрудничестве с аналитическим агентством «Автостат Инфо» составил своеобразный рейтинг транспортных средств, ценник которых стабилен уже многие годы. Всего специалисты изучили спрос и предложение более 160 машин массовой группы и бизнес-класса. Так, даже на вторичном рынке не спешат становиться дешевле Solaris от южнокорейской Hyundai и V40 Cross Country от шведской Volvo. Эти модели соответственно в обычном и премиум-сегменте сохраняют порядка 90% первоначальной цены.

Далее в рейтинге масс-сегмента следуют Soul от Kia, Mazda CX-5, ещё одна модель от Kia, Rio, Creta от Hyundai, Skoda Rapid и Sportage от все той же Kia, их ценники утратили не более 15% от цены на старте продаж. Подобным результатом в премиальной категории могут похвастаться кроме лидера рейтинга только Q7 от германской марки Audi. Более того, из машин массмаркета в перечне ниже 80% отметки оказались только три модели, остальные сохранили существенно больший процент цены.

В премиум-классе только два автомобиля — Lexus RX и Audi TT смогли остаться на этом уровне, остальные же потеряли 30-60%. Согласно исследованию, критериями в данной ситуации становятся экономические показатели в стране. Как заверяют эксперты, при отсутствии резких колебаний изменения стоимости не превышают десятых долей процентов. В группе дорогих автомобилей элитного класса ценник показывает снижение синхронно со старением транспорта, чем «моложе» модель, тем дороже она на вторичном рынке.

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