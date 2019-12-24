Китай осудил Канаду за мегафонную дипломатию

Ответственность за ухудшение отношений между Китаем и Канадой лежит на Оттаве, заявило китайское посольство.

Посольство выразило «сильное недовольство» заявлениями Канады по поводу «ситуации с канадскими гражданами Майклом Ковригом и Майклом Спэйвором», которых задержали в Китае, передает ТАСС.

Как подчеркнули в посольстве, граждан Канады «подозревают в проведении действий, угрожающих национальной безопасности Китая». Их дела направлены в прокуратуру «для судебного преследования в соответствии с юридическими процедурами».

Китайская сторона заявила, что «мегафонная дипломатия» и «давление несвязанными вопросами» Канаде не помогут.

Пекин требует отпустить финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Напмоним, Оттава попросила Вашингтон не заключать с Пекином торговую сделку, пока китайская сторона не освободит граждан Канады.

Китай задержал несколько канадских граждан после громкого скандала вокруг ареста в Канаде по американскому запросу финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Одному из канадцев в Китае вынесли смертный приговор как главарю наркокартеля.

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