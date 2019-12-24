Мнение: Брезгливый губернатор?

До Нового года еще больше недели, а в Красноярске уже провели губернаторскую ёлку, на которую свезли 896 детишек из 58 городов и районов края.
Подозреваю, что губернатор решил свалить из России на Новогодние праздники, вот и решили в Красноярске встретить Новый год досрочно.
Меня сильно покоробило, что всех детишек, приглашенных на губернаторскую елку, заставили пройти медосмотр и сдать анализы.
«По врачам ходили очень много. Побывали у фтизиатра, были на консультации у педиатра. Нужна была прививка от гриппа, справка об эпидемиологическом состоянии. За день до елки ходили забирать справку, и был осмотр ребенка», — рассказала мама одного из приглашенных на мероприятие.
Не пойму, то ли губернатор Красноярского края оказался брезгливым парнем, то ли опасался, что детишки из глубинки могут натащить в праздничный зал блох или вшей? Или заразить чем-нибудь чиновников и членов их семей, которых тоже пригласили на елку?
Фотографии отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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