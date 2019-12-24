США оценили смертные приговоры по делу об убийстве Хашогджи

Госдеп прокомментировал решение суда в Саудовской Аравии приговорить к смертной казни пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи.
В США эти приговоры назвали «важным шагом к привлечению к ответственности виновных в ужасном преступлении», передает РИА «Новости».
Вашингтон заверил в том, что будет продолжать призывать Эр-Рияд к «справедливому и прозрачному судебному процессу».
Напомним, еще трое фигурантов дела получили по 24 года лишения свободы. Всего по делу проходили 11 человек.
Хашогджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позднее выяснилось, что он был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено. Сенат США возложил ответственность за убийство на саудовского принца Мухаммеда бен Салмана.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Госдеп прокомментировал решение суда в Саудовской Аравии приговорить к смертной казни пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи. В США эти приговоры назвали «важным шагом к привлечению к ответственности виновных в ужасном преступлении», передает РИА «Новости». Вашингтон заверил в том, что будет продолжать призывать Эр-Рияд к «справедливому и прозрачному судебному процессу». Напомним, еще […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Динамо» – «Копенгаген». Где и когда смотреть матч Лиги Европы / 23 октября
- Путин указал на важность встречи с Лукашенко / 7 декабря
- Путин заявил о рекордном снижении уровня безработицы / 20 ноября
- 99% осужденных в России иностранцев являются выходцами из бывших республик СССР / 27 октября
- В мире: Зеленский в Париже применил «метод Порошенко» / 10 декабря
- Эксперты рассказали о пациентке с раздвижными пальцами / 12 декабря
- Горбатюк: Приказ о моем увольнении незаконный, потому что я следователь, а не прокурор / 23 октября
- ВСУ понесли потери из-за взрывов на арсенале под Харьковом / 15 ноября