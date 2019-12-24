США оценили смертные приговоры по делу об убийстве Хашогджи

24.12.2019, 4:12, Новости дня

Госдеп прокомментировал решение суда в Саудовской Аравии приговорить к смертной казни пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи.

В США эти приговоры назвали «важным шагом к привлечению к ответственности виновных в ужасном преступлении», передает РИА «Новости».

Вашингтон заверил в том, что будет продолжать призывать Эр-Рияд к «справедливому и прозрачному судебному процессу». 

Напомним, еще трое фигурантов дела получили по 24 года лишения свободы. Всего по делу проходили 11 человек.

Хашогджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позднее выяснилось, что он был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено. Сенат США возложил ответственность за убийство на саудовского принца Мухаммеда бен Салмана.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Госдеп прокомментировал решение суда в Саудовской Аравии приговорить к смертной казни пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи. В США эти приговоры назвали «важным шагом к привлечению к ответственности виновных в ужасном преступлении», передает РИА «Новости». Вашингтон заверил в том, что будет продолжать призывать Эр-Рияд к «справедливому и прозрачному судебному процессу».  Напомним, еще […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика