США оценили смертные приговоры по делу об убийстве Хашогджи

Госдеп прокомментировал решение суда в Саудовской Аравии приговорить к смертной казни пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи.

В США эти приговоры назвали «важным шагом к привлечению к ответственности виновных в ужасном преступлении», передает РИА «Новости».

Вашингтон заверил в том, что будет продолжать призывать Эр-Рияд к «справедливому и прозрачному судебному процессу».

Напомним, еще трое фигурантов дела получили по 24 года лишения свободы. Всего по делу проходили 11 человек.

Хашогджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позднее выяснилось, что он был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено. Сенат США возложил ответственность за убийство на саудовского принца Мухаммеда бен Салмана.

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Последнее: Госдеп прокомментировал решение суда в Саудовской Аравии приговорить к смертной казни пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи. В США эти приговоры назвали «важным шагом к привлечению к ответственности виновных в ужасном преступлении», передает РИА «Новости». Вашингтон заверил в том, что будет продолжать призывать Эр-Рияд к «справедливому и прозрачному судебному процессу». Напомним, еще […]