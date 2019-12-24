Мнение: Новое место работы Овсянникова

24.12.2019, 4:10, Разное

Новое место работы бывшего губернатора Севастополя Овсянникова.
От крымских берегов к московским высоткам.

Согласно опросу на "Форпосте", отставка Овсянникова стала главным политическим событием прошлого года в Севастополе.
Хотя это был скорее договорняк, когда отставку Овсянникова разменяли на переформатирование местной политической жизни — люди Чалого вошли в правительство, а конфликт в Законодательном сообрании был прекращен. Платой за этот болезненный компромисс имени Турчака и Кириенко стал обвал рейтинга "ЕР" в Севастополе в два раза. Зато после этого, практически полная тишь да гладь. Но ближе к выборам думаю увидим некоторое оживление, так как многие ждут, что Развожаев все-таки где-то накосячит и можно будет запустить старую шарманку по 3-му разу.

Источник: Colonel Cassad



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Госдеп прокомментировал решение суда в Саудовской Аравии приговорить к смертной казни пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи. В США эти приговоры назвали «важным шагом к привлечению к ответственности виновных в ужасном преступлении», передает РИА «Новости». Вашингтон заверил в том, что будет продолжать призывать Эр-Рияд к «справедливому и прозрачному судебному процессу».  Напомним, еще […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика