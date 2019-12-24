Мнение: Новое место работы Овсянникова

Новое место работы бывшего губернатора Севастополя Овсянникова.

От крымских берегов к московским высоткам.

Согласно опросу на "Форпосте", отставка Овсянникова стала главным политическим событием прошлого года в Севастополе.

Хотя это был скорее договорняк, когда отставку Овсянникова разменяли на переформатирование местной политической жизни — люди Чалого вошли в правительство, а конфликт в Законодательном сообрании был прекращен. Платой за этот болезненный компромисс имени Турчака и Кириенко стал обвал рейтинга "ЕР" в Севастополе в два раза. Зато после этого, практически полная тишь да гладь. Но ближе к выборам думаю увидим некоторое оживление, так как многие ждут, что Развожаев все-таки где-то накосячит и можно будет запустить старую шарманку по 3-му разу.

Источник: Colonel Cassad

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