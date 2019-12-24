Эксперты назвали ТОП-10 лучших моделей автоконцерна Lexus

24.12.2019, 4:04, Разное

Как известно, в нынешнем году компания Lexus отмечает 30-летний юбилей. Запуск бренда состоялся в 1989 году для покорения рынка премиум-машин в США. Эксперты решили определить 10 самых лучших моделей марки в истории.
Открывает список купе Lexus RC F, оснащенное «атмосферным» 5,0-литровым движком на 480 лошадиных сил. Конечно, технические характеристики уступают конкуренту BMW M4, но среди автомобилей Lexus он является одним из лучших спорткупе. На девятой позиции оказался LC500, имеющий такой же мотор, но сочетающийся уже с десятидиапазонным «автоматом». На сегодняшний день речь идёт о самом дорогом транспортном средстве концерна (в РФ стоимость составляет почти 8,4 миллиона рублей). Следующим представителем в рейтинге становится оригинальная версия Lexus GS, представленная около 25 лет назад. Седьмое место занимает модель LX, сборка которого началась в 2007 году. За это время машина остается популярной в РФ и ближневосточных странах. Нынешнее поколение GX было оценено экспертами чуть выше, хотя спрос на отечественном рынке все же меньше.

ТОП-5 списка закрывает Lexus RX – именно этому автомобилю удалось сделать большой вклад в развитие и дальнейший прогресс японского бренда. На четвертой строчке Lexus LS третьего поколения, а чуть выше расположился ES второй генерации. Двумя лучшими транспортными средствами компании были признаны суперкар Lexus LFA, а также самое первое авто в линейке — Lexus LS.



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Последнее: Как известно, в нынешнем году компания Lexus отмечает 30-летний юбилей. Запуск бренда состоялся в 1989 году для покорения рынка премиум-машин в США. Эксперты решили определить 10 самых лучших моделей марки в истории. Открывает список купе Lexus RC F, оснащенное «атмосферным» 5,0-литровым движком на 480 лошадиных сил. Конечно, технические характеристики уступают конкуренту BMW M4, но среди […]

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