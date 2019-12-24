Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Ксения Собчак и Константин Богомолов и другие на премьере фильма «Вторжение»

Киноцентр «Октябрь» в воде: пол на входе блестит и волнуется, ступени на второй этаж покрыты бело-синей пеной, и всюду сплошные 50 оттенков синего — от светло-голубого до иссиня-черного. Такими тематическими декорациями украсили один из самых больших кинотеатров страны к премьере нового фантастического боевика Федора Бондарчука «Вторжение». Картину, в которой свое продолжение получает история падения инпланетного корабля из картины «Притяжение», посетило под конец года рекордное количество звездных гостей. Среди пришедших были Ксения Собчак и Константин Богомолов, Артем Михалков с супругой Лизой, Надежда Михалкова, Александр Петров, Светлана Устинова, Сергей Светлаков и многие другие обладатели пригласительных черного цвета с лого фильма.

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Александр Петров

Сюзанна Акежева и Риналь Мухаметов

Ирина Старшенбаум

Надежда Михалкова Сергей Светлаков с супругой Паулина Андреева и Федор Бондарчук Олег Меньшиков с супругой Анастасией

Юлия Снигирь с подругой

Михаил Зыгарь и Алена Долецкая

Ажиотаж вокруг премьеры «Вторжения» — а возле кинотеатра в этот вечер толпились даже желающие приобрести заветный билет на премьеру за круглую сумму — вполне понятен. Два года назад картина Бондарчука «Притяжение» собрала в прокате свыше миллиарда рублей и совершила революцию в жанре научной фантастики: после успеха истории о столкновении инопланетного мира и столичного Чертанова сюжеты о космическом прекрасном далеко начали множиться. Но новый рассказ из придуманной Федором Сергеевичем и сценаристами Олегом Маловичко и Андреем Золотаревым фантастической вселенной стоит среди этих картин схожего жанра особняком: если в «Притяжении» режиссер «оккупировал» лишь небольшую часть столицы, то теперь он погружает под воду весь центр, попутно прихватывая несколько ключевых районов Москвы.

Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили Антон Златопольский и Федор Бондарчук

Филипп Киркоров Антонина Паперная и Владимир Яглыч Артем и Лиза Михалковы с детьми

Если же говорить о сюжете картины по порядку, то — с момента падения инопланетного корабля в районе Чертаново прошло три года, и жизнь земных обитателей разделилась на «до» и «после». Больше же всего близкий контакнт с НЛО повлиял на Юлию Лебедеву (Ирина Старшенбаум), которая теперь вынуждена исполнять роль подопытного кролика в военной лаборатории. Однако неожиданные способности Юли волнуют не только ученых, но и нечто в далеком космосе — а значит, грядет время нового контакта с инопланетным разумом и новой угрозы вторжения на планету. Как и в случае с «Притяжением», этот синопсис — лишь завязка сюжета, который режиссер может повести по самым неоожиданным рельсам . Небольшая подсказка — если в первой картине о пришельцах и людях Федор Бондарчук видел основным врагом всего человеческого неприятие чужих и ненависть, то теперь он предлагает обратить внимание на другую проблему — веру людей в современные технологии. Как именно последнее проявит себя в его новом фильме «Вторжение» — узнаем в прокате с 1 января. Или же из отзывов гостей первого показа.

Екатерина Вилкова Егор Корешков и Полина Максимова

Алексей Агранович и Виктория Толстоганова Мария Поезжаева и Владислав Опельянц

Алексей Киселев и Маруся Фомина

Светлана Устинова

Федор Бондарчук Премьера фильма «Вторжение»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Киноцентр «Октябрь» в воде: пол на входе блестит и волнуется, ступени на второй этаж покрыты бело-синей пеной, и всюду сплошные 50 оттенков синего — от светло-голубого до иссиня-черного. Такими тематическими декорациями украсили один из самых больших кинотеатров страны к премьере нового фантастического боевика Федора Бондарчука «Вторжение». Картину, в которой свое продолжение получает история падения инпланетного […]