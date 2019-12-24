Офшорный президент: появилось расследование о состоянии Зеленского

Президент Владимир Зеленский владеет активами на общую сумму около 16, 2 миллиона долларов.
Об этом говорится в расследовании программы «Прямий доказ». Журналисты предполагают, что президент может уклоняться от уплаты налогов.
В декларации за 2018 президент указал дом под Киевом, несколько квартир в столице, квартиру жены в Ялте почти на 130 кв.м. и ряд недвижимости за рубежом.
Также Зеленские с 2014 года арендуют квартиру в Великобритании площадью 91 кв.м, стоимость которой составляет 42 млн грн.
Кроме того, супруги указали среди объектов незавершенного строительства пять гостиничных номеров в Грузии общей площадью 218 кв.м., которые записаны на компанию Film Heritage inc (зарегистрирована в офшорной территории Белиза).
Зеленским принадлежат две квартиры в Киеве площадью почти 284 и 131 кв.м.
Еще двумя квартирами (254 и 198 кв.м.) президент совладеет с давними бизнес-партнерами Сергеем и Борисом Шефирами, а одна квартира в 269 кв.м записана на кипрскую компанию Aldorante Limited, бенефициарами которой указали себя Зеленские.
А также итальянский особняк на побережье Тирренского моря стоимостью 3,8 миллионов евро.
Отметим, что всего покупок и накоплений супруги Зеленские сделали в период с 2014 по 2018 годы.
Как оказалось, Владимир Зеленский владеет активами на общую сумму около $16,2 млн. Он вместе с женой имеет также долг около 2,1 млн евро.
Однако, как оказалось, все компании, принадлежащие Зеленскому, за последние 5 лет прекратили показывать обороты.
В отчетах указано, что компании имеют в штате по 1-2 человека. Кроме того, собственности в империях Зеленского, как таковой нет – ни концертных залов, ни музыкальных центров, ни студий звукозаписи. На балансе только 2 авто.
По основному месту работы, а это «Квартал 95», Зеленский в прошлом году заработал 62,2 млн и еще 6,5 млн дохода от предпринимательской деятельности. Его жена заработала 4,9 млн.
Вместе с тем общая стоимость элитной недвижимости супругов составляет 13 миллионов долларов.
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— Журналисты программы «Схемы» в своем расследовании сообщили о наличии у Зеленского активов, связанных с кинопроизводством на территории страны-агрессора.
— Зеленский в комментарии журналистам заявил, что информация о работе его предприятий в России — это неправда. «Я с ними не работаю. Успехов вам», – сказал он.
— Позже выяснилось, что Зеленский получает средства из России только в виде роялти (лицензионных платежей за использование авторских прав).
— 24 января Зеленский заявил, что выходит из состава акционеров кипрской компании Green Family LTD, которая владеет компанией «Грин Филмс», снимающий фильмы на территории России.
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Последнее: Президент Владимир Зеленский владеет активами на общую сумму около 16, 2 миллиона долларов. Об этом говорится в расследовании программы «Прямий доказ». Журналисты предполагают, что президент может уклоняться от уплаты налогов. В декларации за 2018 президент указал дом под Киевом, несколько квартир в столице, квартиру жены в Ялте почти на 130 кв.м. и ряд недвижимости за […]
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