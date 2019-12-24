Мнение: Почта для Русскаго Мiра

В новом «дизайне» Mail.ru одно из самых гнусных новшеств — всплывающее окно «Письмо перемещено в папку Корзина». То есть до этого пользователям было невдомек, куда же деваются письма, когда они жмут кнопку «удалить». И они от этого, видимо, страдали, теряли аппетит и всякое желание пользоваться почтой. А теперь вот — им пошли навстречу, очень удобно! Сервис заботится о вас, дорогие друзья! Не чувствуйте себя брошенными!

Но это еще не всё: ладно, один раз нажал — окно «всплыло». Но майлрушники, видимо, впали в мизантропию и решили, что их пользователи мало того, что тупые и тревожные — у них еще и память как у аквариумных рыбок! Поэтому, когда ты нажимаешь кнопку «удалить» второй раз — тебе опять всплывает сообщение, куда же, черт возьми, переместилось удаленное письмо: в папку «Корзина»! А если удаляешь третье — тебе напоминают в третий раз, мол, ничего нового, старина, ты зря надеешься на что-то другое: оно опять перемещено в «Корзину», и никуда более.

Причем умельцы из Майл.ру, очевидно, нарочно сделали так, что «всплывающее окно» реально так всплывает — и заслоняет собой следующее письмо. Правильно — ты ведь волнуешься? Зачем тебе читать что-то следующее — перечитай лишний раз, что случилось с письмом, которое ты удалил. А то ты ведь наверняка знал, но уже забыл. Сидишь и гадаешь — что же с ним случилось? Поэтому расслабься и прочти: «оно было перемещено». ПЕРЕМЕЩЕНО! Не уничтожено, не развеяно по пикселю, не превращено в знак бесконечности — нет! Просто перемещено. Ты успокаиваешься, выдыхаешь — и вдруг снова мучительный вопрос: да, перемещено — но КУДА?? На другую планету? В почту Белого Дома? Разослано как спам по всему миру?!

ДА НЕТ ЖЕ! Вот, читаем, написано в треть экрана: «в папку Корзина». Уфффф… Ну слава богу.

И так — постоянно. А если, не дай бог, ты удалил три письма подряд — три однотипных сообщения, как мыльные пузыри, всплывут перед тобой, и на каждом будет написано — что стало с сообщением, куда оно было перемещено, и еще будет кнопка «Отменить». О радость! О счастье! Если ты удалил письмо нечаянно — ты же можешь отменить удаление! Да-да, не рыдай, не растирай сопли по лицу — можно всё, всё-всё отменить!!

А я ведь, друзья, блогер. Комментарии валятся мне сотнями на почту. Прочитанные я имею дурную привычку удалять… 100 раз удалил — 100 раз тебе любезно сообщил обновленный почтовый сервис: и про Корзину, и про то, что это можно «Отменить». Первые 50 удалений чувствуешь себя дебилом, на вторых 50 понимаешь, что ты уже им стал, еще через 50 очень хочется нажать кнопку «отменить» и посмотреть, что получится.

В общем, с Майл.ру я ушел — на другую почту. Тоже русскую. Навалило очередную сотню комментариев, стал разгребать — что я первое увидел? Правильно: всплывающее окно «Ваше письмо было перемещено в папку Корзина».

Как говорится — «это не они такие, это мы такие». Что делать, если мы — дебилы? Но на второй почте я решил пока остаться — там, по крайней мере, окно с ценной информацией про корзину всплывает не прямо посреди экрана, а стыдливо — где-то в правом верхнем углу.

Но, так же как и на мейле — не отключается. И правильно, я щитаю: а то ведь дебилы забудут, куда деваются удаленные ими письма. Будут потом бестолково бродить по всему интернету, искать, плакать — жалко ведь придурков!

Источник: Размышления вольного социолога

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Последнее: В новом «дизайне» Mail.ru одно из самых гнусных новшеств — всплывающее окно «Письмо перемещено в папку Корзина». То есть до этого пользователям было невдомек, куда же деваются письма, когда они жмут кнопку «удалить». И они от этого, видимо, страдали, теряли аппетит и всякое желание пользоваться почтой. А теперь вот — им пошли навстречу, очень удобно! […]