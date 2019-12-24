«Ухажер новый»: Барановскую застали с неожиданным спутником

Понежиться в теплой

стране телеведущая улетела вместе с детьми. Юлия Барановская выложила в «Инстаграм»

необычный снимок.

«На

месте, встретили. Все видят, что

я не одна на фото», – подписала она пост. В кадре звезда позирует на газоне, а

под ногой у нее пристроился любопытный сурикат. В комментариях под фото

фолловеры стали шутить, что это поклонник у ног

Юлии Барановской. «Ухажер новый», – написал один из них.

У всех кадр вызвал умиление. «Вот

хитрюга, нашел же себе местечко», «Какая прелесть», «Сурикаты

компанейские ребята», «Как мило», «Зверюшка тоже встретила

тебя, Юля,

как родную», – высказались поклонники телеведущей.

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Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 23 Дек 2019 в 5:04 PST

Напомним, ранее Юлия Барановская ответила на вопросы

пользователей соцсети. Она заявила, что обязательно выйдет замуж, но только не за своего экс-супруга Андрея Аршавина. Более того, она

хотела бы еще раз родить ребенка. Отметим, знаменитость воспитывает троих детей

от футболиста.

Кроме того, Юлия Барановская отметила, что к Новому году вернется в Россию и днем, 31 декабря,

поедет в гости к соведущему по шоу «Мужское и женское» на Первом канале Александру

Гордону.

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Последнее: Понежиться в теплой стране телеведущая улетела вместе с детьми. Юлия Барановская выложила в «Инстаграм» необычный снимок. «На месте, встретили. Все видят, что я не одна на фото», – подписала она пост. В кадре звезда позирует на газоне, а под ногой у нее пристроился любопытный сурикат. В комментариях под фото фолловеры стали шутить, что это поклонник […]