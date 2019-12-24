«Ухажер новый»: Барановскую застали с неожиданным спутником

Понежиться в теплой
стране телеведущая улетела вместе с детьми. Юлия Барановская выложила в «Инстаграм»
необычный снимок.
«На
месте, встретили. Все видят, что
я не одна на фото», – подписала она пост. В кадре звезда позирует на газоне, а
под ногой у нее пристроился любопытный сурикат. В комментариях под фото
фолловеры стали шутить, что это поклонник у ног
Юлии Барановской. «Ухажер новый», – написал один из них.
У всех кадр вызвал умиление. «Вот
хитрюга, нашел же себе местечко», «Какая прелесть», «Сурикаты
компанейские ребята», «Как мило», «Зверюшка тоже встретила
тебя, Юля,
как родную», – высказались поклонники телеведущей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, ранее Юлия Барановская ответила на вопросы
пользователей соцсети. Она заявила, что обязательно выйдет замуж, но только не за своего экс-супруга Андрея Аршавина. Более того, она
хотела бы еще раз родить ребенка. Отметим, знаменитость воспитывает троих детей
от футболиста.
Кроме того, Юлия Барановская отметила, что к Новому году вернется в Россию и днем, 31 декабря,
поедет в гости к соведущему по шоу «Мужское и женское» на Первом канале Александру
Гордону.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Понежиться в теплой стране телеведущая улетела вместе с детьми. Юлия Барановская выложила в «Инстаграм» необычный снимок. «На месте, встретили. Все видят, что я не одна на фото», – подписала она пост. В кадре звезда позирует на газоне, а под ногой у нее пристроился любопытный сурикат. В комментариях под фото фолловеры стали шутить, что это поклонник […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Скабеева закричала из-за ворвавшихся в студию людей с автоматами / 8 ноября
- Юлия Меньшова научилась бороться со стрессом при помощи одной фразы / 12 ноября
- Мнение: Лилипутизация протестов / 26 ноября
- На Филиппинах брат вырвал младшую сестру из пасти аллигатора / 16 ноября
- Леонтьев в скромном костюме поведал со сцены об ограблении / 7 декабря
- Трамп постоянно наносит ущерб правлению Зеленского – The Washington Post / 2 декабря
- Мнение: Помощь семье Сухомлин / 21 декабря
- В Индии презентовали новый бюджетный седан Hyundai Aura / 20 декабря