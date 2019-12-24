«Ухажер новый»: Барановскую застали с неожиданным спутником

24.12.2019, 3:51, Разное

Понежиться в теплой
стране телеведущая улетела вместе с детьми. Юлия Барановская выложила в «Инстаграм»
необычный снимок.

«На
месте, встретили. Все видят, что
я не одна на фото», – подписала она пост. В кадре звезда позирует на газоне, а
под ногой у нее пристроился любопытный сурикат. В комментариях под фото
фолловеры стали шутить, что это поклонник у ног
Юлии Барановской. «Ухажер новый», – написал один из них.

У всех кадр вызвал умиление. «Вот
хитрюга, нашел же себе местечко», «Какая прелесть», «Сурикаты
компанейские ребята», «Как мило», «Зверюшка тоже встретила
тебя, Юля,
как родную», – высказались поклонники телеведущей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 23 Дек 2019 в 5:04 PST

Напомним, ранее Юлия Барановская ответила на вопросы
пользователей соцсети. Она заявила, что обязательно выйдет замуж, но только не за своего экс-супруга Андрея Аршавина. Более того, она
хотела бы еще раз родить ребенка. Отметим, знаменитость воспитывает троих детей
от футболиста.

Кроме того, Юлия Барановская отметила, что к Новому году вернется в Россию и днем, 31 декабря,
поедет в гости к соведущему по шоу «Мужское и женское» на Первом канале Александру
Гордону. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Понежиться в теплой стране телеведущая улетела вместе с детьми. Юлия Барановская выложила в «Инстаграм» необычный снимок. «На месте, встретили. Все видят, что я не одна на фото», – подписала она пост. В кадре звезда позирует на газоне, а под ногой у нее пристроился любопытный сурикат. В комментариях под фото фолловеры стали шутить, что это поклонник […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика