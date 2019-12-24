Журналистка Baza подала заявление в СК после избиения…

24.12.2019, 3:40, Разное

…во время обыска в квартире открывшего стрельбу на Лубянке.

Журналистка Baza Анна Никитина подала заявление в Следственный комитет с просьбой провести проверку из-за того, что ее избили во время обыска в квартире Евгения Манюрова, который открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Об этом сообщается на сайте издания.

В заявлении говорится, во время обыска гражданин в штатском «на повышенных тонах, срываясь на крик, стал угрожать, что он сделает так, что я буду уволена и не смогу найти работу, а также единственным выходом для меня будет покинуть территорию РФ».

«Далее этот сотрудник без достаточных на то оснований применил в отношении меня грубую физическую силу, а именно стал трясти меня за плечи и нанёс удар рукой в челюсть, что повлекло телесные повреждения, которые были зафиксированы», — написала Никитина.

Ранее Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить задержания журналистов Романа Дорофеева («Коммерсант») и Анны Никитиной (Baza), освещавших стрельбу на Лубянке.

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Никитину, которая приехала поговорить с матерью нападавшего Евгения Манюрова в подмосковный Подольск, задержали через несколько часов после стрельбы на Лубянке. Журналистка зашла в квартиру до того, как туда приехали сотрудники правоохранительных органов, вскоре после этого, по ее словам, силовики выбили дверь и начали обыск. Baza писала, что у журналистки отобрали телефон, несколько часов допрашивали и отпустили только утром.

Напомним, стрельба у здания ФСБ в центре Москвы произошла вечером 19 декабря. В результате двое сотрудников ФСБ умерли, еще пять человек пострадали. Нападавшего, 39-летнего жителя Подмосковья Евгения Манюрова, убили. СК завел дело о покушении на жизнь правоохранителей (ст. 317 УК), его передали в центральный аппарат ведомства.

Источник: Новая газета



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Последнее: …во время обыска в квартире открывшего стрельбу на Лубянке. Журналистка Baza Анна Никитина подала заявление в Следственный комитет с просьбой провести проверку из-за того, что ее избили во время обыска в квартире Евгения Манюрова, который открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Об этом сообщается на сайте издания. В заявлении говорится, во время обыска гражданин в штатском […]

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