СБУ объявила «бредом» сообщения о казни ее сотрудников в Закарпатье

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская опровергла сообщения СМИ, согласно которым в Закарпатье казнили опергруппу СБУ.
Гитлянская в Facebook призвала журналистов «не распространять фейк» о «расстреле группы СБУ в Закарпатье».
«Это полный бред!» – сообщила она.
Напомним, украинские СМИ сообщили, что недалеко от границы Украины с Венгрией нашли тела пропавших оперативников. По данным СМИ, офицеров СБУ пытали и казнили. Причем информацию о появлении в регионе опергруппы, как сообщалось, «слила местным бандитам» сама украинская спецслужба.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Все, что нужно знать рано утром 24 декабря
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Я устала»: рыдающая женщина бросилась в ноги Медведеву / 13 ноября
- Гончарук: Заканчивается эпоха, где народу – мораторий, а «своим людям»– все / 13 ноября
- Telegram объявил конкурс на создание агрегатора новостей / 19 ноября
- Между диабетом второго типа и курением нашли связь / 22 октября
- В Красноярском крае заставили пройти медосмотр детей, приглашенных на губернаторскую елку / 23 декабря
- Лукашенко заявил, что Беларусь в альянсе с РФ не направит танки ни против Польши, ни против Украины / 17 ноября
- В WWF предположили, что краска не навредит медведю с надписью «Т-34» / 2 декабря
- Украинская теннисистка Снигур победила россиянку и вышла в полуфинал юниорского итогового турнира / 24 октября