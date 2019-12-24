СБУ объявила «бредом» сообщения о казни ее сотрудников в Закарпатье

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская опровергла сообщения СМИ, согласно которым в Закарпатье казнили опергруппу СБУ.

Гитлянская в Facebook призвала журналистов «не распространять фейк» о «расстреле группы СБУ в Закарпатье».

«Это полный бред!» – сообщила она.

Напомним, украинские СМИ сообщили, что недалеко от границы Украины с Венгрией нашли тела пропавших оперативников. По данным СМИ, офицеров СБУ пытали и казнили. Причем информацию о появлении в регионе опергруппы, как сообщалось, «слила местным бандитам» сама украинская спецслужба.

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