Мнение: Иран. Две недели протестов

По информации Рейтерс за две недели протестов в Иране убито более 1500 человек, из них около 400 — женщины, примерно 100 — дети.

Режим, в отличие от массовых выступлений двухлетней давности, реагирует на протест практически сразу и предельно жестоко. Причина известна — социально-экономическая ситуация в стране доведена до состояния катастрофы.

Причиной сложившегося положения является тупик, в который завел страну нынешний режим. Исчерпав возможности для развития, он бросил все ресурсы страны на внешнюю экспансию, ведя одновременно три региональных войны: в Ираке, Сирии и Йемене. Войны высасывают скудный ресурс экономики, и за все упражнения режима платит народ стремительным ухудшением своего положения.

Принято кивать на американские санкции, которые и стали причиной тяжелейшего положения, однако в период, когда санкции были отменены, Иран немедленно активизировал агрессию и усилил свое участие в региональных войнах. Народ ничего не получил в период ослабления санкций — все съела война.

Режим Ирана по сути — банкрот, однако менять политику он не в состоянии — в этом случае нынешние правители страны попросту утратят власть. Естественно, что такой сценарий они даже не рассматривают, а потому жестокие подавления выступлений отчаявшихся людей — единственный вариант общения власти с народом.

Какое-то время этот сценарий будет работать. Пока людям больше нечего будет терять, кроме своей жизни.

Источник: Эль Мюрид

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