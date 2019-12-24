Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса

24.12.2019, 3:12, Новости дня

Финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, сообщил личный адвокат американского президента Рудольф Джулиани.

Журнал New York взял у Джулиани интервью 8 декабря, когда адвокат вернулся с Украины.

По словам Джулиани, «все четыре посла» США на Украине были «ставленниками» Сороса. Кроме того, как утверждает Джулиани, финансист «пользуется услугами агентов ФБР». Адвокат призвал не искать в его словах антисемитизм, поскольку Сорос «не поддерживает Израиль и является врагом Израиля», передает ТАСС.

Джулиани сообщил, что ему пришлось отказаться от адвокатской работы на Украине, чтобы избежать обвинений в предосудительном поведении, хотя он и хотел «заняться одним таким делом». Адвокат при этом упомянул экс-президента Украины Виктора Януковича и иск властей страны к крупной финансовой организации по кредиту на 7 млрд долларов.

С делом Джулиани ознакомился, чтобы лучше разобраться в украинской коррупции и понять способы «легализации средств Хантера Байдена».

Джулиани опроверг обвинения в свой адрес, заявив, что работает адвокатом 50 лет и «знает, как не совершать преступлений».



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