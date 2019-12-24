Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса

Финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, сообщил личный адвокат американского президента Рудольф Джулиани.
Журнал New York взял у Джулиани интервью 8 декабря, когда адвокат вернулся с Украины.
По словам Джулиани, «все четыре посла» США на Украине были «ставленниками» Сороса. Кроме того, как утверждает Джулиани, финансист «пользуется услугами агентов ФБР». Адвокат призвал не искать в его словах антисемитизм, поскольку Сорос «не поддерживает Израиль и является врагом Израиля», передает ТАСС.
Джулиани сообщил, что ему пришлось отказаться от адвокатской работы на Украине, чтобы избежать обвинений в предосудительном поведении, хотя он и хотел «заняться одним таким делом». Адвокат при этом упомянул экс-президента Украины Виктора Януковича и иск властей страны к крупной финансовой организации по кредиту на 7 млрд долларов.
С делом Джулиани ознакомился, чтобы лучше разобраться в украинской коррупции и понять способы «легализации средств Хантера Байдена».
Джулиани опроверг обвинения в свой адрес, заявив, что работает адвокатом 50 лет и «знает, как не совершать преступлений».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Все, что нужно знать рано утром 24 декабря
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Актер Микки Рурк завел роман с русской девушкой / 23 ноября
- Убитому в Москве Эльджаркиеву нашли замену / 26 ноября
- Лавров прокомментировал заявления о «нежелании» РФ видеть Байдена президентом США / 14 ноября
- Россию попросили обеспечить доступ в украинские порты в Азовском море / 27 ноября
- Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные / 4 ноября
- Россия и Узбекистан провели совместные учения под Наманганом / 4 декабря
- В Китае из-за взрыва на нефтедобывающем заводе погибли пять человек / 28 октября
- Газпром продал акции на 187 млрд рублей с большой скидкой / 22 ноября