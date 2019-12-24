Мнение: Димон – трубоукладчик

Медведев – незамутненный оптимист в верхах. Его туповатый оптимизм служит хорошим фоном для тяжелых государстаенных дум настоящего руководителя.

Вот Медведев опять щедро отлил в стаканы для всех желающих из котла своей мудрости. Теперь о «Северном потоке-2» и американских санкциях, которые заставили швейцарского укладчика труб по дну морскому свернуть работы по проекту:

«Какая катастрофа? Никакой катастрофы нет».

И с оптимизмом добавил, что задержка составит несколько месяцев (ничего себе, пельмешек!):

«Ну немного чуть больше времени на это уйдет, ничего страшного. Это все равно месяцы — месяц туда, месяц обратно; на несколько месяцев больше».

И это, по мнению, Медведева, нестрашно, ведь до конца проекта «совсем чуть-чуть осталось».

Там, где другие видят проблему и думают, как ее решить, Медведев с ходу прозревает счастливый конец, не рассказывая о том, кто же будет класть трубы. Он уже достал бутылку.

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Источник: СерпомПо

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