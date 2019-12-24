Эмодзи для гаджетов ученые сравнили с иероглифами в пирамидах Древнего Египта

Эмодзи для гаджетов исследователи сравнили с иероглифами в пирамидах Древнего Египта. Убедиться в схожести древних пиктограмм и картинок в современных устройствах можно на выставке Emoglyphs, организованной в Иерусалиме.

«С чего начинали — к тому и пришли», — часто можно услышать мнение некоторых людей в связи с графическим языком, название которого образовано от японского термина, обозначающего союз письменных символов и картинок. Куратор экспозиции в небольшой галерее Израильского музея Ширли Бен-Дор Эвиан считает, что возникшие в 90-е годы изображения-эмодзи из-за их распространения в мире можно даже назвать отдельным языком. Они не предназначены для того, чтобы конструировать из них предложения, как это делали древние египтяне. Их задача — подчеркнуть мысль, выразить эмоции.

Кроме того, по мнению исследовательницы, основная разница заключается в правилах. Сегодня каждый сам выбирает желаемый смайлик, древние египтяне подчинялись четким указаниям, так как написание иероглифов считалось священным ритуалом.

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