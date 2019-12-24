Московский стрелок: может он часть какого-то заговора?

Первый тезис – вы ничего про этого человека не знаете, он вам ничего не говорил.
Я понимаю, что вы благодарите спецслужбы, что они его убили. Но вы знаете, что задача была несколько иная – и вообще у спецслужб задача иная — спецслужбы это не армия.
Спецслужбы должны были взять его живым. Это коню ясно – взять живым, допросить.
Вы говорите «как хорошо, что спецоперация закончилась быстро» и еще пеняете спецслужбам, что она долго была.
А у меня другой вопрос – а может он часть какого-то заговора и завтра будет другой стрелок? Поэтому не принимаю я то, что вы говорите.
И вторая вещь, самая главная.
Вы говорите: НОДовцы уроды, но не имеет никакого значения политические взгляды этого человека.
А у меня вопрос – а если мы говорим про запрещенный ИГИЛ и говорим, что этот человек игиловец (член запрещённой в РФ организации ИГИЛ), может быть, мы не будем говорить, что он, бородатый, бегает и взрывает, и это не имеет никакого отношения к ИГИЛу, запрещенному в Российской Федерации.
И это вторая фигня, о которой вы говорите. Имеет большое значение, к какой группировке он принадлежал, если он принадлежал к какой-то группировке.
Потому что есть хор бабушек или организация, которая помогает инвалидам, — это одна организация. А есть организация, которая сеет ненависть. Понимаете?
Есть организации, которые сеют ненависть. И сдвиг по фазе часто происходит, когда человек принадлежит к той или иной организации.
Я не говорю, что НОДовцы это террористы — пусть это определяют компетентные органы, как принято было говорить в Советском Союзе. Я просто говорю, что для меня лично важно, какая у него была символика.
Вы знаете, что по этому поводу появилась фраза: «сейчас выяснить, что этот теракт организовал Навальный на деньги Украины». Так вот это важно – почему он начал стрелять.
Но поскольку его убили, другой какой-то версии, кроме той, что у него поехала крыша, у нас нет.
Так вот для меня важно, что у него нашли символику НОДовца. И мне интересно, насколько он был связан с этой организацией. Если он был связан, то о чем они говорили, и не поехала ли у него крыша.
Мы же говорим: это провокация против ФСБ.
А откуда мы знаем?
Матвей Ганапольский
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