Чийгоз об участии Путина в открытии Крымского моста: Это жажда доказать свое величие. Экономическое развитие Крыма его не интересует

Участием в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту Путин пытался лишь доказать свое величие, а экономическое развитие оккупированного украинского полуострова его не интересует. Такое мнение выразил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от «Европейской солидарности» Ахтем Чийгоз.

«Участием в открытии Крымского моста Путин пытается показать своему вата-населению и миру собственное величие. Мол, вернул Крым в какую-то гавань. Он делает это демонстративно, чтобы так оскорбить нас.

Это естественное поведение пораженного шизофренией тирана. Мы постоянно, со всех трибун говорили о том, что он должен нести ответственность за свои преступления. И международные суды подтверждали правоту нашей позиции. Помимо этого, мы давали Путину по зубам и с оружием в руках.

Но после встречи в нормандском формате он будто стал нашим партнером. Когда это было такое, чтобы мы называли его Владимир Владимирович? С врагом Украины нельзя заключать никаких договоренностей. Это касается в том числе и газовых контрактов», – сказал нардеп.

Он подчеркнул, что российские оккупанты подавляют любое проявление инакомыслия в Крыму.

«В России никогда не было свободы – теперь ее нет и в Крыму. Это самое главное. Потому что так подавляется любое инакомыслие и сопротивление оккупации. А в основе пропаганды Путина – жажда доказать свое величие. Экономическое развитие того же Крыма его не интересует.

Даже те, кто предал Украину, понимают, что натворили. И теперь в надежде ждут, что Украина их освободит и поймет. Украина не такая, как Россия. И нам нужно понимать, какие аппетиты у РФ, – если мы им позволим, то Крымом дело не ограничится», – отметил Чийгоз.

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