Зеленского изобразили среди «лиц года» на обложке журнала The Week

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с другими известными политиками попал на обложку декабрьского номера журнала The Week. Ее фото опубликовано в Facebook издания.

На рисунке с подписью «Лица 2019 года» Зеленский перетягивает ракету Javelin с американским президентом Дональдом Трампом. Скандал с задержкой военной помощи США Украине стал одной из предпосылок инициирования спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси процедуры импичмента Трампа. Пелоси также изображена на обложке – она бросает снежок в Трампа.

Также там нарисованы шведская экоактивистка Грета Тунберг, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент РФ Владимир Путин, адвокат Трампа Рудольф Джулиани, генеральный прокурор США Уильям Барр, лидер КНР Си Цзиньпин и другие.

Журнал выйдет 27 декабря.

Warren and Greta and Rudy, oh my! 2019 has featured quite the cast of characters. Posted by THE WEEK on Neljapäev, 19. detsember 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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