Денисова рассказала о ряде нарушений в психоневрологическом диспансере в Луганской области, где во время пожара погибли люди

23 декабря Уполномоченный президента Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook, что работник регионального представительства уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Александр Дубина совершил мониторинговый визит в психоневрологический диспансер в селе Бутковка Старобельского района, где 22 декабря произошел пожар.

Она напомнила, что в результате пожара погибло четыре человека, еще три человека были госпитализированы, их здоровью ничего не угрожает.

Денисова рассказала, что 72 жителя интерната были госпитализированы в Сватовскую областную психиатрическую больницу, еще 33 человека переселили в другой корпус интерната.

«Общее количество жителей составила 94 человека при норме 61 койко-место. После вмешательства работников регионального представительства Офиса омбудсмена всех жителей второго корпуса заведения обеспечили спальным местом. Во время визита установлено, что в результате пожара сгорела только одна палата – другие помещения могут быть пригодны для проживания после обновления электроснабжения и ликвидации последствий пожара», – добавила она.

Омбудсмен сообщила, что в сентябре 2019 года в этом учреждении был пожар, в результате которого сгорело здание библиотеки и мастерской.

«Согласно журналу проверок интерната, сотрудниками Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в этом году проведены две проверки. Одна – 20 сентября 2019 года после предыдущего пожара, а вторая – 11 декабря 2019 года», – отметила Денисова.

Она заявила, что учреждении нет ни одного врача-психиатра, а также отсутствует лицензия на ведение деятельности по медицинской помощи.

Сьогодні за моїм дорученням працівник регіонального представництва Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та… Posted by Людмила Денісова on Esmaspäev, 23. detsember 2019

В полиции сообщали, что пожар в психоневрологическом диспансере произошел, по всей вероятности, из-за неисправности электропроводки. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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