Мнение: Сирман взят

24.12.2019, 2:40, Разное

Ближе к ночи 24 декабря боевики оставили Сирман и отползли к трассе, чтобы не попасть в окружение. Турки никуда не ушли, продолжив сидеть у себя на базе в том же стиле, как и под Мореком. Видимо опять российской военной полиции придется сопровождать машины снабжения, чтобы они там совсем не загрустили. Если не вмешается политическая составляющая, уже сегодня САА могут выйти к трассе Хама-Алеппо к югу от Маарат-ан-Нумана.
Плюс военкор Олег Блохин о том, что происходит непосредственно в районе операции.


Траншея с убитыми боевиками "Ан-Нусры".


Болельщики за "Аль-Каиду" всерьез волнуются и задаются вопросом, где Асад будет остановлен на этот раз, отмечая слабое сопротивление боевиков "кровавому тирану".

Источник: Colonel Cassad



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