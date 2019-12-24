Мнение: Сирман взят

Ближе к ночи 24 декабря боевики оставили Сирман и отползли к трассе, чтобы не попасть в окружение. Турки никуда не ушли, продолжив сидеть у себя на базе в том же стиле, как и под Мореком. Видимо опять российской военной полиции придется сопровождать машины снабжения, чтобы они там совсем не загрустили. Если не вмешается политическая составляющая, уже сегодня САА могут выйти к трассе Хама-Алеппо к югу от Маарат-ан-Нумана.
Плюс военкор Олег Блохин о том, что происходит непосредственно в районе операции.
Траншея с убитыми боевиками "Ан-Нусры".
Болельщики за "Аль-Каиду" всерьез волнуются и задаются вопросом, где Асад будет остановлен на этот раз, отмечая слабое сопротивление боевиков "кровавому тирану".
Источник: Colonel Cassad
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