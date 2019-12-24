МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с несогласованным визитом президента РФ Владимира Путина во временно оккупированный Россией Крым. Об этом 23 декабря проинформировала пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным визитом президента Российской Федерации Путина во временно оккупированную Автономную Республику Крым и открытием движения по железнодорожной части так называемого Крымского моста через Керченский пролив, который российская сторона построила без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву», – говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и города Севастополя как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах.

В МИД Украины добавили, что действия РФ относительно так называемого Крымского моста грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двухсторонние договорные обязательства перед Украиной и фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права.

«Ни Украина, ни одно цивилизованное государство мира не признает ничтожные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины. В очередной раз подчеркиваем, что РФ как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний. Требуем от российской стороны прекратить противоправные действия и любую деятельность на временно оккупированных РФ территориях Украины – в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Российской стороне передана соответствующая нота протеста», – заявили в ведомстве.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Мост через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Украина присоединилась к этим ограничительным мерам.

23 декабря Путин проехал в кабине машиниста в поезде, который проследовал по Крымскому мосту на открытии железнодорожного движения из России на оккупированный полуостров.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым осудило визит Путина в Крым.

В комментарии изданию «ГОРДОН» заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от «Европейской солидарности» Ахтем Чийгоз выразил мнение, что участием в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту Путин пытался лишь доказать свое величие, а экономическое развитие оккупированного украинского полуострова его не интересует.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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