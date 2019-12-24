В Турции заявили, что приговоры суда Саудовской Аравии о виновным в убийстве Хашогги не соответствуют ожиданиям, так как не нашли заказчиков

24.12.2019, 2:06, Новости дня

Решение суда Саудовской Аравии по поводу наказания виновных в убийстве журналиста Джамала Хашогги, не соответствует ожиданиям Турции и международного сообщества о выяснении всех обстоятельств этого убийства. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции, опубликованном 23 декабря.

«Тот факт, что важные обстоятельства такие как судьба тела господина Хашогги, заказчики убийства и соучастники преступления [в Турции], остаются не выясненными, является фундаментальной ошибкой и нарушает принцип подотчетности», – говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули важность расследования убийства и привлечения к ответственности всех виновных, включая заказчиков. Также ведомство призвало саудовские власти к сотрудничеству по этому вопросу.

Хашогги был убит 2 октября 2018 года после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов о разводе.

59-летний журналист неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности наследного принца Мухаммеда ибн Салмана – министра обороны страны. Он вел собственную колонку в The Washington Post. Журналист покинул Саудовскую Аравию в 2017 году после ареста нескольких близких друзей.

Турецкие правоохранители считают, что тело журналиста расчленили и, вероятно, уничтожили в кислоте на территории консульства или в соседней резиденции генерального консула.

19 июня специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу внесудебных казней Агнес Каламард обнародовала доклад, согласно которому существуют достоверные доказательства связи между убийством журналиста и наследным принцем Мухаммедом.

Последний свою причастность к убийству отрицает.

23 декабря суд в Саудовской Аравии признал восемь человек виновными в убийстве Хашогги.  Пять человек суд приговорил к смертной казни, еще троих – к тюремному заключению на 24 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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