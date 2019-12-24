От главы МИД Чехии потребовали отставки за отказ поддержать Россию в ООН

После отказа делегации Чехии поддержать предложенный Россией проект резолюции против героизации нацизма глава МИД страны Томаш Петржичек должен подать в отставку, сообщил лидер Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип.
Филип, который занимает должность первого вице-спикера Палаты депутатов чешского парламента, назвал действия делегации «международным позором». Он сообщил о «провале главы чешской дипломатии».
Лидер КПЧМ считает, что Петржичек «должен немедленно подать в отставку или также немедленно быть освобожден со своего поста», передает ТАСС.
Как подчеркнул Филип, нацисты считали, что чешский народ и другие славяне заслуживают уничтожения. Филип отметил, что среди руководства страны есть люди, которые не только игнорируют усиление неонацистских настроений, но и «поддерживают неонацизм и героизируют, например, бандеровцев и власовцев».
Напомним, власти Прага-Ржепорые решили установить памятник «власовцам» на месте монумента в честь маршала Конева. Президент Чехии Милош Земан заявил, что «власовцы» были предателями родины.
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За резолюцию проголосовали 133 государства, против – два (США и Украина), воздержались – 52.
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