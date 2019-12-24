В батареях для электромобилей будут использовать морскую воду

Фирма IBM недавно создала новый вид аккумуляторов для электромобилей. Новый тип батарей в процессе работы будет использовать морскую воду.

Благодаря инновации, станет возможным отказаться от применения кобальта или никеля, либо других тяжёлых металлов. Эти химические элементы заменят специфические материалы, для получения которых будет достаточно воды из моря. Уже состоялись дебютные испытания новых разработок, их эффективность получила подтверждение, предположительная оптимизация существенно лучше традиционных литий-ионных батарей. При этом в отношении скорости зарядки новые технологии позволяют довести до 100% работу за меньший срок.

Также в новинке выше плотность хранения энергии и общая производительность, кроме того, риск воспламенения таких батарей ниже среднестатистического, что делает их более надежными. Дополнительным бонусом в пользу инновации станет ее себестоимость, также выигрывающая у обычных классических устройств. При этом производитель пока не спешит раскрывать все подробности своего изобретения, информация о том, какие элементы были задействованы вместо тяжёлых металлов, хранится в секрете. Как сообщают СМИ, новую технологию нашли, воспользовавшись методикой «семантического обогащения», основанной на искусственном интеллекте.

С помощью способов машинного обучения ИИ помог исследователям результативнее проверить имеющиеся гипотезы ученых, в то же время обрабатывая показатели испытаний. Уже сейчас опытный образец аккумулятора эксперты зарядили всего за 5 минут до отметки в 80%, а энергоэффективность батареи превышает 90%. Максимальная производительность, которую показывает устройство, составляет 10 тысяч ватт на один литр, тогда как по отношению к объему аккумулятора плотность хранения им энергии достигает 800 ват-часов на литр.

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