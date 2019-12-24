Неуклюжий Гарик Харламов лихо опозорился на фоне ловкого Егора Крида

Комики и Егор Крид собрались втроем
исполнить модный танцевальный элемент, но во время записи что-то пошло не так.
У рэпера танец получился отлично. Неплохо справился и Батрутдинов, чего не
сказать о Гарике Харламове.
Юморист должен
был, как и его партнеры по танцу, исполнить на третьем такте заготовленное
движение, но физическая форма этого сделать ему не позволила. Гарик Харламов
завалился на Тимура Батрутдинова, превратив все происходящее в настоящую
комедию.
Поклонники
Крида высмеяли неуклюжего шоумена. «Харламов –
я, когда хочу снять тик-ток», «По жизни –
Харламов», «Гарик – это я на всех своих
выступлениях»,
– высказались подписчики рэпера.
Отметим,
что Гарик Харламов достойно держится на фоне скандала с его женой, актрисой
Кристиной Асмус, а именно – эротически сценами. Он не стал возражать
против съемок артистки в фильме «Текст» с 29-летним Иваном
Янковским, прекрасно понимая, насколько для жены важен этот проект.
Хейтеры Гарика Харламова и Кристины Асмус не давали им
прохода, а самые неадекватные злопыхатели даже угрожали актрисе расправой. На
Гарика Харламова же сыпались оскорбления. Его называли «рогоносцем».
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