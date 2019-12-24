Неуклюжий Гарик Харламов лихо опозорился на фоне ловкого Егора Крида

Комики и Егор Крид собрались втроем

исполнить модный танцевальный элемент, но во время записи что-то пошло не так.

У рэпера танец получился отлично. Неплохо справился и Батрутдинов, чего не

сказать о Гарике Харламове.

Юморист должен

был, как и его партнеры по танцу, исполнить на третьем такте заготовленное

движение, но физическая форма этого сделать ему не позволила. Гарик Харламов

завалился на Тимура Батрутдинова, превратив все происходящее в настоящую

комедию.

Поклонники

Крида высмеяли неуклюжего шоумена. «Харламов –

я, когда хочу снять тик-ток», «По жизни –

Харламов», «Гарик – это я на всех своих

выступлениях»,

– высказались подписчики рэпера.

Отметим,

что Гарик Харламов достойно держится на фоне скандала с его женой, актрисой

Кристиной Асмус, а именно – эротически сценами. Он не стал возражать

против съемок артистки в фильме «Текст» с 29-летним Иваном

Янковским, прекрасно понимая, насколько для жены важен этот проект.

Хейтеры Гарика Харламова и Кристины Асмус не давали им

прохода, а самые неадекватные злопыхатели даже угрожали актрисе расправой. На

Гарика Харламова же сыпались оскорбления. Его называли «рогоносцем».

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