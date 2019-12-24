Руководитель Lamborghini рассказал о планах компании на новые модели

Как известно, сейчас вакансия управляющего автоконцерном Lamborghini занята 54-летним Стефано Доменикало, который ранее был известен по работе в Audi и Ferrari. Поскольку за последние 3 года дела у компании с точки зрения продаж наладились, топ-менеджер рассказал, чего стоит ожидать от 2020 года.

Флагманская модель Lamborghini Urus сейчас пользуется огромным спросом, но разработчики хотели бы выпустить еще одну машину, так как рост реализаций модели точно не продолжится вечно. С целью разнообразить модельный ряд эксперты занимаются разработкой транспортного средства, получившего условное название 2+2 GT. На данный момент продолжаются работы в плане дизайна, но затруднения возникли в технической части. В связи с этим серийная гражданская новинка появится в продаже только в 2025 году. Что касается Urus, то в 2020 году на рынке дебютирует ее гоночная модификация, основой которой является концептуальный ST-X.

На данный момент в автоконцерне не определились, какую платформу, агрегаты и моторную линейку получит 2+2 GT. Не исключается появление полностью электрической модификации. В заключении Доменикало отметил, что в этом году компания реализует порядка 8,2 тысяч авто – это на 50% больше показателей прошлого года.

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