Сестру Жанны Фриске Наталью возмутила копия памятника с могилы певицы в кафе

24.12.2019, 1:47, Разное

Сестра Жанны Фриске Наталья пожаловалась на администраторов кафе «Фандоринъ» в Королеве. Ее возмутило наличие в нем копии памятника с могилы покойной певицы.
Родственница знаменитости обнаружила бронзовую статую в холле и сняла это на камеру смартфона, чтобы каждый смог убедиться в правдивости ее слов. Наталья Фриске решила пожаловаться на действия управляющих заведением, поскольку считает происходящее возмутительным. «Прекрасно! Вот как вы считаете, это нормально?» — обратилась сестра артистки к аудитории в Instagram. В кафе сначала отрицали связь памятника с бывшей гражданской женой Дмитрия Шепелева, заявляя, что работу выполнил уже умерший скульптур. По словам администрации, он изготовил статую некой девушки, которой она не понравилась, поэтому изваяние из бронзы поместили в ресторане.

Сестра Жанны Фриске отметила, что после ее жалобы копию памятника с могилы исполнительницы убрали, однако не принесли никаких извинений. «Вы все видите сходство, один в один!» — возмущалась экс-участница «Блестящих».



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