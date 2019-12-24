Эксперты назвали ряд преимуществ похудения для здоровья

24.12.2019, 1:47, Разное

Иностранные эксперты назвали ряд преимуществ для здоровья, которые получает организм в результате похудения. Специалисты признают, что данная информация может стать мотивацией к избавлению от лишнего веса.
Чаще всего стимулом для многих людей является желание иметь привлекательный внешний вид. На самом деле лишний вес провоцирует нарушение жизнедеятельности организма и способствует развитию многих болезней. Полнота в значительной мере повышает возможный риск возникновения сахарного диабета, сбалансированная диета и физическая активность не только делают фигуру стройной, но и понижают уровень артериального давления. В ходе диагностической проверки в онкологической клинике обязательно взвешивают пациента, так как избыточный вес непосредственно связан с воспалительными процессами в организме, которые могут вызвать онкологию.

Бонусом похудения ради здоровья служит улучшение когнитивных способностей мозга, минимизация риска острого нарушения мозгового кровообращения — инсульта и сердечного приступа — инфаркта. Список избавления от недугов продолжит исключение болей в суставах и позвоночнике, которые страдают в первую очередь от чрезмерной нагрузки. В обмен на избыточные жировые отложения человек получает хорошее здоровье и настроение, а также повышенную трудоспособность.



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