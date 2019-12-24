Зеленский призвал сети АЗС снизить цены на топливо

23 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний – участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли, а также сетей автозаправочных станций. Об этом проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизацию рынка.

«Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и соответственно уменьшить цену на бензин. Не предоставить скидки, а снизить цену на табло», – сказал Зеленский.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук отметил, что в последнее время цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться. Также наблюдается тенденция укрепления курса гривны, поэтому топливо будет продолжать дешеветь. По его словам, АЗС должны более существенно уменьшать цены на топливо, но вместо этого они наращивают выплаты по бонусным программам.

Заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив добавила, что реальная цена на горючее ощутимо отличается от цены, которую устанавливают компании в соответствии с программами лояльности.

«Такая ситуация несвойственна большинству европейских рынков – когда существуют настолько большие программы лояльности. Мы предлагаем цену, по которой вы реально продаете бензин, переложить на стелу и оптимизировать программы лояльности, тем самым увеличив конкуренцию на рынке», – сказала она.

Представители компаний – участниц топливного рынка заявили о проблеме нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

Президент пообещал начать активную борьбу с ними.

«Мы готовы помочь. Если у вас есть данные по областям – предоставьте нам. С нелегалами мы разберемся. Я вам обещаю, что с января, после праздников, начнем очень жестко бороться со всеми нелегалами», – сказал Зеленский.

Участники совещания договорились снова встретиться в январе и обсудить проблему борьбы с нелегальными АЗС.

По информации enkorr, во втрече с президентом приняли участие компании ОККО, WOG, «Укрнафта», «Укртатнафта», Amic, Glusco, Sun Oil, KLO и «Укргаздобыча». В качестве одного из ценовых ориентиров от чиновников прозвучала цена $1,1/л (25,6 грн/л по текущему курсу), которая была на рынке в декабре прошлого года. В Офисе президента ценовых изменений ожидают с 24 декабря, отмечает издание.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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