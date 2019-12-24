Тейлора заменит дипломат Квин

Новым временным поверенным по делам США в Украине станет замглавы миссии США в Украине Кристина Квин. Об этом нынешний временный поверенный Уильям Тейлор сказал 23 декабря во время общения в посольстве США в Киеве, видео было опубликовано в Facebook посольства.

«Когда я прибыл сюда шесть месяцев назад, я знал, что буду здесь находиться временно. И это время приближается. Заместитель главы миссии Кристина Квин хорошо знакома со всеми делами», – сказал Тейлор.

Он сообщил, что Квин будет временным поверенным несколько месяцев, пока США не назначат нового посла в Киеве.

Тейлор также рассказал, что на должность посла рассматривают кандидатуру «очень квалифицированного и преданного Украине» человека, но не назвал его имени.

Спілкування з Вільямом Тейлором 🇺🇦 Друзі, якщо ви хочете запитати Тимчасового повіреного у справах США Вільяма Тейлора щось про #ПартнерствоУкраїнаСША, або ж про його яскраві враження чи улюблені страви в Україні, зовсім скоро вам випаде така нагода. 23 грудня з 13:00 до 14:00 пан Вільям Тейлор відповідатиме на ВАШІ запитання! Ставити їх ви можете вже зараз у коментарях під цією публікацією. Натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення і не пропустити цю пряму трансляцію у понеділок! Спілкування буде проводитись англійською мовою з перекладом на українську.🇺🇸 Attention Ukrainian friends! Do you have a question for CDA Taylor about #USUkrainePartnership? Or maybe you want to know about his favorite experiences and foods in Ukraine? CDA Taylor will join us live on Facebook on Monday, December 23 from 1-2 pm to answer some of YOUR questions! Please share your questions in the comments below, and tune in Monday! There will be interpretation from English to Ukrainian during the live chat. Posted by U.S. Embassy Kyiv Ukraine on Esmaspäev, 23. detsember 2019

Временный поверенный по делаи США Тейлор прибыл в Украину 18 июня после отставки посла Мари Йованович. По требованию законодательства США срок пребывания исполняющих обязанности на политических должностях не должен превышать 200 дней.

Канал NBC сообщал, что Тейлон 1 января передаст свою должность Квин и покинет Украину 2 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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