«Нафтогаз» испугался отказа РФ от транзита после отзыва исков Киевом

Украинский «Нафтогаз» опасается, что после того, как Киев отзовет иски к российской стороне, Москва откажется от транзита газа через Украину, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Он подтвердил, что Киев «должен» отказаться от новых исков, «если транзит останется». При этом украинская сторона боится, что после отказа от исков «транзита не будет».

«Получается, что мы отказались от исков без всякого смысла», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Громадське ТВ».

Как сообщил Витренко, «это очень большой риск», но «система договоров», над которой сейчас идет работа, должна «минимизировать или полностью убрать» его.

Витренко подчеркнул сложность процесса. По словам представителя украинской компании, существует риск, что «даже договоренности, которые были достигнуты, не будут реализованы». Он выразил надежду на «добросовестную работу со всех сторон».

Также Украина рассчитывает на поддержку Европы. Как надеется Киев, на Москву окажут давление, чтобы РФ «добросовестно отработала эти документы». Витренко призвал к тому, чтобы документы «были подписаны уже на этой неделе», «протокол был внедрен в жизнь, а не остался только на бумаге»

«Нафтогаз» и Газпром должны отозвать иски до 29 декабря.

Напомним, премьер Дмитрий Медведев заявил, что газовый протокол между Россией и Украиной является компромиссным решением.





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