Мнение: Крымский мост: 4 года за 2,5 минуты

Сегодня эпопея строительства Крымского моста завершается.

Открытие пройдет в ближайшие часы.

Ну а пока что свежий ролик из цикла "4 года за за 2,5 минуты" о том, как строили железнодорожный мост в Крым.

Трансляция открытия. Путин ожидаемо открывает в кабине поезда.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Сегодня эпопея строительства Крымского моста завершается.Открытие пройдет в ближайшие часы.Ну а пока что свежий ролик из цикла "4 года за за 2,5 минуты" о том, как строили железнодорожный мост в Крым. Трансляция открытия. Путин ожидаемо открывает в кабине поезда. Источник: Colonel Cassad