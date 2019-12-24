Мнение: Крымский мост: 4 года за 2,5 минуты

Сегодня эпопея строительства Крымского моста завершается.
Открытие пройдет в ближайшие часы.
Ну а пока что свежий ролик из цикла "4 года за за 2,5 минуты" о том, как строили железнодорожный мост в Крым.
Трансляция открытия. Путин ожидаемо открывает в кабине поезда.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Сегодня эпопея строительства Крымского моста завершается.Открытие пройдет в ближайшие часы.Ну а пока что свежий ролик из цикла "4 года за за 2,5 минуты" о том, как строили железнодорожный мост в Крым. Трансляция открытия. Путин ожидаемо открывает в кабине поезда. Источник: Colonel Cassad
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