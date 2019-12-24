Назначены новые прокуроры Кировоградской и Херсонской областей

24 декабря заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак представил коллективу прокуратуры Кировоградской области нового руководителя – Алексея Тубельца. Об этом проинформировала пресс-служба ГПУ.
«Чумак отметил, что задачей новой прокуратуры является восстановление доверия общества к органам прокуратуры и профессиональное отстаивание законности и справедливости, которых ждет гражданское общество. Ключевыми приоритетами для органов прокуратуры Кировоградской области он назвал борьбу с коррупцией и организованной преступностью», – отметили в пресс-службе.
Новый прокурор Кировоградской области заявил, что вместе с коллективом приложит максимум усилий для восстановления доверия общества к прокуратуре и повышение авторитета правоохранительных органов.
Тубелец родился в Харькове в 1984 году. В 2006 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого. В органах прокуратуры работает с 2006 года. До назначения на должность прокурора Кировоградской области работал начальником отдела организации процессуального руководства досудебным расследованием преступлений в сфере служебной деятельности, которое осуществляется следователями территориального управления ГБР прокуратуры Харьковской области.
В этот же день заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак представил коллективу прокуратуры Херсонской области нового руководителя – Игоря Ивченко. Последний заверил, что вместе с коллективом приложит усилия для преодоления всех вызовов, стоящих сегодня перед прокуратурой, и выразил готовность к плодотворной и продуктивной работе на благо общества и региона, добавили в пресс-службе ГПУ.
Игорь Ивченко. Фото: gp.gov.ua
Ивченко родился в 1975 году во Львове. Окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко. С июля 1997 года работал в органах прокуратуры Львовской области. В 2016 году был награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Украины».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 24 декабря заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак представил коллективу прокуратуры Кировоградской области нового руководителя – Алексея Тубельца. Об этом проинформировала пресс-служба ГПУ. «Чумак отметил, что задачей новой прокуратуры является восстановление доверия общества к органам прокуратуры и профессиональное отстаивание законности и справедливости, которых ждет гражданское общество. Ключевыми приоритетами для органов прокуратуры Кировоградской области он назвал борьбу с […]
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