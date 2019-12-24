Весь мир хохочет: Кремль угрожает Америке

Несколько жестких санкционных ударов США в отношении РФ (так называемые «санкции из ада») и отдельные санкции в отношении компаний, принимающих участие в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока» сделали эти выходные для Кремля действительно «черными».
Тем более, что вторая группа санкций уже дала эффект и подрядчик прекратил укладку труб газопровода именно по этой причине.
Естественно, молча сносить такие пощечины Москва не могла — имидж не позволяет. И вот, наконец, собрались и дали «достойный ответ».
В Белом доме, наверное, в шоке. Не знают, уже плакать или еще смеяться.
Министр иностранных дел Сергей Лавров по прозвищу «Грустная Лошадь» в эфире российского «Первого канала» обозначил жесткий курс «ассимитричного ответа».
По его словам, Россия отреагирует на санкции США в отношении трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также так называемые «санкции из ада», одобренные комитетом сената США.
По его мнению, действия американских конгрессменов являются «безрассудными», в том время как президент США Дональд Трамп и государственный секретарь Майк Помпео желают развивать торговые отношения с Россией.
Продолжения не будет. Ну, обычно за формальной позицией в стиле «Я буду мстить и мстя моя страшна» следует перечень конкретных угроз. Тех практических шагов, которые государство готово осуществить в реальности, причинив оппоненту максимальный ущерб.
А что в арсенале у Кремля в качестве возможных ответных мер для США?
Введут санкции против компаний, которые строят газопроводы в США?
Против кораблей, которые перевозят сжиженый газ?
Запретят гражданам Америки отдыхать в Сочи?
Прекратят поставку в Силиконовую долину новейших технологий из Сколково?
Путин сейчас напоминает шахматиста, который на финише остался с королем и пешкой, когда у противника еще масса фигур.
И пока США его окружает и ведет дело к мату, Кремлю остается только ходить по клеточкам и делать грозное лицо. На большее ресурсов нет.
В этом и видна принципиальная разница между сверхдержавой и бензоколонкой.
Угрозы введения российских санкций во всем мире вызывают даже не настороженность, а исключительно насмешки.
КИРИЛЛ САЗОНОВ
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Последнее: Несколько жестких санкционных ударов США в отношении РФ (так называемые «санкции из ада») и отдельные санкции в отношении компаний, принимающих участие в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока» сделали эти выходные для Кремля действительно «черными». Тем более, что вторая группа санкций уже дала эффект и подрядчик прекратил укладку труб газопровода именно по этой причине. Естественно, […]
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