Наука: Привлекательность запаха женщины оказалась не связана с иммунитетом

Мужчины действительно различают женщин по запаху и выделяют для себя более или менее привлекательные запахи.

Однако, вопреки распространенной гипотезе, мужской выбор оказался не связан с генетическим разнообразием иммунных маркеров. Такой вывод сделали ученые из университета Берна в Швейцарии, сравнив генотип добровольцев и их запаховые предпочтения. Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Главный комплекс гистосовместимости (MHC, у людей этот комплекс называют HLA — human leukocyte antigen, человеческий лейкоцитарный антиген) — белковый комплекс, представленный на поверхности клетки, который отвечает за распознавание чужеродных белков и презентацию их клеткам иммунитета. Кодируется этот комплекс множеством генов, которые собраны в один большой локус.

Генетические вариации этого участка расширяют возможности иммунного ответа организма, поэтому локус MHC отличается большой вариабельностью внутри популяций. Согласно одной из эволюционных гипотез, выгодней спариваться с партнерами, у которых локус MHC отличается от собственного как можно сильнее — для повышения разнообразия, а значит, и повышения сопротивляемости патогенам у потомства.

Предполагается, что белки, кодируемые генами внутри этого локуса, участвуют в распознавании и продукции запаховых молекул. Таким образом, партнера с «подходящим» комплексом гистосовместимости можно найти по запаху. В целом эта гипотеза подтвердилась для многих позвоночных животных. К примеру, внутри мышиных семей самцы и самки чаще обладают разными аллелями (то есть комбинациями генетических полиморфизмов) MHC, и, по-видимому, при свободном скрещивании запаховая информация помогает им не просто выбрать партнера, но и избежать близкородственного спаривания.

Считается, что для людей запах потенциального партнера тоже важен, но ассоциирован ли наиболее привлекательный запах с генетическим разнообразием локуса HLA, точно сказать нельзя, так как исследования на эту тему демонстрируют противоречивые данные.

В новой работе психологи с биохимиками из университета Берна решили выяснить, влияет ли HLA-генотип женщин на предпочтение мужчинами женских запахов. В исследовании было задействовано 96 добровольцев-мужчин и 49 женщин. Все женщины на момент эксперимента находились в одной фазе менструального цикла (авторы называют это условие важным отличием от работ предшественников). Запахи были собраны непосредственно перед овуляцией — считается, что HLA-ассоциированные обонятельные маркеры в эту фазу проявляются сильнее всего.

Также по условию эксперимента участницы не курили и не принимали никакие препараты, включая гормональные контрацептивы. Исследователи постарались исключить все посторонние влияния на запах тела, включая сильно пахнущую пищу и даже запах партнеров участниц.

Женщины в течение трех дней собирали подмышечные выделения при помощи ватных тампонов. Затем мужчинам предлагалось в рамках рандомизированного теста оценить запахи участниц по шкале от 1 до 100 по трем критериям: привлекательность, приятность, интенсивность. У всех участников брали анализ крови, который использовали для генотипирования шести наиболее изученных участков локуса HLA, отличающихся большим разнообразием аллелей.

Для каждой потенциальной пары донор-оценщик был вычислен «коэффициент схожести», по которому пары были распределены на две группы: максимально похожие по HLA-генотипу (HLA-similar) и максимально отличающиеся (HLA-dissimilar).

Предпочтение того или иного запаха и генетические вариации внутри локуса HLA у мужчин не коррелируют. По оси X уровень привлекательности запаха, по оси Y номер респондента.

При анализе результатов исследования авторы предполагали проверить влияние на мужские предпочтения трех факторов: количество общих аллелей HLA между мужчиной и женщиной, наличие у женщины редких аллелей и гетерозиготность по HLA. Несмотря на то, что мужчины действительно оценивали некоторые запахи выше других по шкале привлекательности, для всех трех факторов ученые не нашли никакой корреляции с оценкой. Таким образом, авторы утверждают, что для мужчин ассоциации между привлекательностью женского запаха и генетическим разнообразием иммунных маркеров потенциального партнера не существует.

По мнению авторов работы, даже если такая ассоциация в человеческой популяции в действительности есть, она должна быть в большей степени выражена для женщин. С эволюционной точки зрения, при выборе партнера максимальная выживаемость потомства важнее для самки, в то время как с точки зрения самца важнее максимальная фертильность партнерши для увеличения репродуктивного успеха.

Мы рассказывали, что по мнению некоторых ученых, роль обоняния в человеческом обществе недооценивается, и в действительности люди распознают запахи не хуже других млекопитающих. В подтверждение этой гипотезы шведские ученые предложили по запаху опознавать преступников.

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