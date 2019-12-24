Кадыров увидел в законе о домашнем насилии разрушение семьи

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал резонансный законопроект о профилактике домашнего насилия.
По его словам, «попытки принять закон о домашнем насилии» ведут к тому, что «разрушается институт семьи», передает РИА «Новости».
Кадыров подчеркнул, что «то же самое происходит в Европе», где «нет понимания обычаев, традиций, института семьи».
«Поэтому они потихоньку становятся тем, кем они сейчас являются», – сказал Кадыров, заявив, что в Европе «выходят замуж за собак, покойников».
«Женятся не знаю на ком», – сказал он.
Участившиеся случаи изъятия детей у родителей в Европе глава Чечни назвал «серьезной проблемой». Кадыров подчеркнул, что порой виноваты в этом оказываются сами родители: «Например, разведенная женщина вместе с детьми уезжает за рубеж, там выходит замуж и ей уже не до детей».
«Мы этими вопросами занимаемся, нанимаем адвокатов, помогаем деньгами, пытаемся возвращать детей домой. Ни один человек нами не брошен, не отвергнут», – сообщил Кадыров.
Напомним, в РФ обсуждается резонансный законопроект о профилактике домашнего насилия, который предполагает введение защитных и судебных защитных предписаний, запрещающих агрессору приближаться к жертве.
Принятие закона о профилактике домашнего насилия поддерживают 70% россиян, против выступают лишь 7%.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о неспособности закона удержать от семейного насилия.
Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что имеет смешанные чувства относительно закона, подчеркнув при этом, что выступает за защиту детей и женщин.
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