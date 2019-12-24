Вакарчук выступил в Минске на новогоднем корпоративе

Лидер фракции «Голос» музыкант Святослав Вакарчук выступил в Минске на корпоративе компании Wargaming, которая известна игрой World of Tanks. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба «Голоса» в Facebook.

«В субботу, 21 декабря, «Океан Эльзы» действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии IТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)», – сообщили в «Голосе».

Для наших «відданих шанувальників» із анонімних телеграм-фан-клубів лідера партії «Голос» відкриваємо рубрику «Де… Posted by Голос on Esmaspäev, 23. detsember 2019

Telegram-канал «Новина» утверждает, что за выступление Вакарчуку заплатили €100 тыс. По райдеру было запрещено вести фотосъемку и видеосъемку выступления.

Скриншот: НОВИНА / Telefram

Wargaming уже 20 лет работает на рынке компьютерных игр. Центральный офис компании находится на Кипре, а центры разработки – в Минске, Киеве и Санкт-Петербурге.

Лидер группы «Океан Ельзи» Вакарчук второй раз стал народным депутатом. Первый раз его избирали в Верховную Раду в сентябре 2007 года, год спустя музыкант добровольно сложил депутатские полномочия.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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