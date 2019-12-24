Вакарчук выступил в Минске на новогоднем корпоративе

Лидер фракции «Голос» музыкант Святослав Вакарчук выступил в Минске на корпоративе компании Wargaming, которая известна игрой World of Tanks. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба «Голоса» в Facebook.
«В субботу, 21 декабря, «Океан Эльзы» действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии IТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)», – сообщили в «Голосе».
Для наших «відданих шанувальників» із анонімних телеграм-фан-клубів лідера партії «Голос» відкриваємо рубрику «Де…
Posted by Голос on Esmaspäev, 23. detsember 2019
Telegram-канал «Новина» утверждает, что за выступление Вакарчуку заплатили €100 тыс. По райдеру было запрещено вести фотосъемку и видеосъемку выступления.
Скриншот: НОВИНА / Telefram
Wargaming уже 20 лет работает на рынке компьютерных игр. Центральный офис компании находится на Кипре, а центры разработки – в Минске, Киеве и Санкт-Петербурге.
Лидер группы «Океан Ельзи» Вакарчук второй раз стал народным депутатом. Первый раз его избирали в Верховную Раду в сентябре 2007 года, год спустя музыкант добровольно сложил депутатские полномочия.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 23 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний – участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли, а также сетей автозаправочных станций. Об этом проинформировала пресс-служба главы Украинского государства. Отмечается, что стороны обсудили вопросы снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизацию рынка. «Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Профессор Института социологии: При переписи населения 2001 года были махинации. Не уверена, что сейчас ее проведут как положено / 6 ноября
- «Прекрасно, если есть возможность работать в США. Там самый высокий уровень пения». Максакова рассказала о грядущем выступлении в Карнеги-холле / 13 декабря
- Концерт американской певицы в Москве испортили криками «Русские, вперед!» / 30 октября
- Трамп похвастался поддержкой Путина – СМИ / 23 декабря
- Киевсовет предложил парламенту закрепить украинский язык жестов на законодательном уровне / 14 ноября
- Песков прокомментировал слова Пристайко о возможном вводе контингента ООН в Донбасс / 15 декабря
- Онищенко: Охраняющие детсады ЧОПы не контролируются должным образом / 31 октября
- США отсрочили введение санкций против «Группы ГАЗ» / 1 ноября